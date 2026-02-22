麥當勞全新人氣著數套餐優惠！脆辣雞腿飽餐減$10 麥樂雞/麥炸雞/豬柳蛋漢堡餐$29起

港人生活節奏急速，麥當勞作為城中最受歡迎的連鎖快餐店之一，向來是醫肚的快捷之選。新春馬年剛來到，麥當勞宣布推出全新的人氣著數套餐優惠，將多款經典美食以更親民的價格回饋顧客。當中最矚目必定脆辣雞腿飽套餐勁減$10.5，只需$34即可歎到，讓大家以超值價錢享受香辣滋味。

麥當勞全新人氣著數套餐優惠！脆辣雞腿飽減$10 3款招牌套餐$29起

連鎖快餐店麥當勞即日起推出人氣著數套餐優惠，包括4款最受食客歡迎的招牌套餐，優惠價低至$29。重點包括首次「加盟」的新成員脆辣雞腿飽套餐，激減$10，以超抵價$34登場。金黃香脆的去骨雞腿扒，搭配生菜絲及沙律醬，每口都是微辣刺激的快感，是無可抗拒的經典滋味。

除脆辣雞腿飽外，這次優惠同步有3款人氣套餐推出，包括只需$29的6件麥樂雞套餐」、售$30.5的豬柳蛋漢堡套餐，以及$39的2件麥炸雞套餐。無論是獨自享用，還是與朋友分享，總有一款啱口味。而麥當勞App用戶，由2月23日起至3月4日期間，選購以上任何一款人氣著數套餐，即可享限時雙倍積分，有雙重優惠。

麥當勞人氣著數套餐優惠

日期︰2月23日11am起至另行通知

地點︰全線分店（除海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場分店外）

資料來源︰McDonald's