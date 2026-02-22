Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

石硤尾南山邨燒賣婆婆傳3月結業？名物手工製燒賣$12/5粒 網民不捨「獨家味道」 婆婆澄清：僅因病停業

飲食
更新時間：18:14 2026-02-22 HKT
發佈時間：18:14 2026-02-22 HKT

舊式小店承載著香港的地道風味與人情味，無奈時移世逆，每每會因經營者年事已高而面臨失傳。近日有網民在社交平台發文，指隱世的南山邨燒賣婆婆因健康問題，有傳將於3月中結業。由於其燒賣是以「粒粒人手製」而馳名，消息傳出後，網民大為震驚，紛紛表示不捨，即睇內文詳情。

南山邨燒賣婆婆3.18結業？傳因1理由停業  

日前有網民於facebook「深水埗街坊會」發文，表示於幫襯石硤尾「南山邨燒賣婆婆」時，得悉其將會停業消息，「剛才到南山邨買燒賣，得知由於婆婆年事已高及腳痛，嚟緊要做手術，做到3月18日就會結業」。事主續指，「暫時未定手術後會否重開」，呼籲大家「有得食好食喇」。

石硤尾南山邨的平台曾經是個小型夜市，除了有燒賣婆婆，還有炭爐雞蛋仔及白汁冰等車仔檔，被街坊封為「南山邨三大名物」。後來婆婆搬去街市擺檔，仍憑著自家製的手工燒賣深得街坊歡迎，大大粒燒賣以魚肉拌豬肉碎製成，用料十足，只賣$12/5粒，更獲連燒賣關注組點名推介。不過要吃到婆婆的手藝絕不容易，皆因她開舖時間不定，能否嚐到全憑「緣份」。

網民惋惜「第二度仲未食得返」 婆婆承諾再開檔

停業消息傳出後，引起網民極大迴響。不少人擔心婆婆的健康，留言表示「阿婆身體要緊，我哋食少幾鑊，都想你健健康康」。許多食客對這款「由細食到大」的味道即將消失感到惋惜，慨嘆「南山婆燒賣無傳人咁大鑊」、「成日都想食返，真係只係佢獨家嘅味道口感，第二度我仲未食得返」、「呢間個味應該好難有替代品…」；有網民甚至希望能有人「留低個秘方」，讓這份美味得以傳承。

婆婆知道街坊擔心，其後亦向網民澄清，指3月只是「暫停營業」，待身體康復後會再度開檔，不過日期未定，著街坊耐心等待。
 

資料來源︰香港燒賣關注組深水埗街坊會

延伸閱讀︰將軍澳AEON $12店半價清貨！再傳結業疑遭另一品牌頂替 網民：良性競爭係好事

