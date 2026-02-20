尖沙咀5星酒店點心放題買二送二！$264歎叉燒/蝦餃皇/燒賣/甜點 120分鐘任點任食

位於尖沙咀的五星級香港凱悅酒店，其著名的中菜廳「凱悅軒」以融合現代藝術與二十年代茶館的典雅風格，深受食客愛戴。最近，餐廳更推出極具吸引力的點心放題快閃優惠，以「買二送二」的震撼折扣，讓顧客能以低近半價的價錢，在120分鐘內無限品嚐超過20款即叫即蒸的精緻點心，絕對是家庭聚會或朋友相約品茗的絕佳機會！

尖沙咀凱悅酒店點心放題 買二送二歎20+點心/小食

點心放題包含了多款凱悅軒的招牌美點，款款用料上乘，即叫即蒸，保證新鮮熱辣。當中的「蜜汁叉燒」是食客們的必點之選，嚴選本地梅頭豬肉，肉質鬆軟且富油香，配上餐廳秘製的蜜汁燒製，外層焦香，內裡軟嫩多汁，口感層次豐富。而點心界的經典「筍尖蝦餃皇」，外皮晶瑩剔透，薄而柔韌，包裹著爽甜彈牙的鮮蝦與清脆的筍尖，每一口都是鮮味滿滿的享受。另外，「飛魚子燒賣」在紮實的豬肉餡上，鋪滿了色彩亮麗的飛魚子，增添了獨特的卜卜口感，同樣不容錯過。

除了上述招牌菜式，放題菜單還提供超過二十款選擇，滿足不同食客的口味。從菜單可見，其他精緻點心還包括外脆內軟的「芒果沙律蝦角」，將香甜芒果醬與鮮蝦完美結合；口感豐富的「安蝦鹹水角」；還有暖心暖胃的「上湯牛肉球」與「金銀蛋肉碎粥」等。甜點方面則有清潤的「陳皮紅豆沙」和冰涼爽口的「椰汁紫米凍糕」，為這場豐盛的點心盛宴畫上完美句號。

凱悅軒的用餐環境將傳統茶館的精髓與現代藝術美學巧妙結合，營造出一個既高雅又舒適的空間。食客在這裡不僅能品嚐到地道的巧手點心，更能沉浸在其獨特的文化氛圍之中。長達120分鐘的用餐時間，讓您可以悠閒地與親朋好友品茗暢談，享受五星級酒店的愜意服務。無論是週末早午餐，還是平日想尋找一個高質素的用餐體驗，這次的早鳥點心放題都是一個性價比極高的選擇。