麥當勞全新飲品優惠！$1歎淳茶舍無糖茉莉綠茶 一連三日開App即享

以後食麥當勞，又多個飲品選擇！麥當勞宣布與茶飲品牌「淳茶舍」合作，推出全新的飲品選項。而且更帶來限時驚喜優惠，一連三日讓顧客能以$1的價錢，即可品嚐由人氣男星林峯推介的優質茶飲！

麥當勞加推淳茶舍茉莉綠茶 全日隨餐$1轉配

麥當勞即日起於全線餐廳全日供應「淳茶舍® 茉莉綠茶(無糖)」。

為回應市場對健康茶飲的需求，麥當勞由2026年2月20日起，於全線餐廳全日供應「淳茶舍® 茉莉綠茶(無糖)」。這款茶飲由人氣男星林峯擔任代言人，主打健康無糖概念，為顧客在享用麥當勞美食時，提供一個清新解膩的配搭。無論是享用超值早晨套餐、醒晨超值選，還是各款超值套餐，顧客只需加$1，即可將飲品升級轉配，隨時享受好茶。此款茉莉綠茶標榜香港製造，嚴選優質的銀毫茉莉綠茶葉，再透過專業的多重萃取工藝，反覆提取茶葉精華，使其茶味清醇，花香幽雅，入口回甘。在享用漢堡、薯條等美食後，呷一口無糖綠茶，能有效平衡口感，帶來煥然一新的味覺體驗。

App用戶專享！限時三天$1激抵試飲優惠

為慶祝「淳茶舍® 茉莉綠茶(無糖)」正式登陸，麥當勞特別為手機應用程式（App）用戶帶來了不容錯過的快閃優惠。在2026年2月20日至2月22日期間，用戶只需打開麥當勞App並領取相關的電子優惠券，即可以$1的激抵試飲價，換購一杯中杯裝「淳茶舍® 茉莉綠茶(無糖)」（原價$18.5）。這個限時三天的優惠絕對是誠意十足，讓大家能以超低門檻，與代言人林峯一同感受這款專業級上乘好茶的細膩層次與清醇茶香。

麥當勞淳茶舍茉莉綠茶優惠

優惠內容：

App限定試飲價： 於推廣期內，麥當勞App用戶可憑指定電子優惠券，以$1換購中杯裝「淳茶舍® 茉莉綠茶(無糖)」一杯。

套餐升級： 顧客凡購買任何超值套餐、超值早晨套餐或醒晨超值選，可加$1轉配「淳茶舍® 茉莉綠茶(無糖)」。

推廣日期：

$1試飲優惠： 2026年2月20日至2月22日（早上11時至午夜12時）

+$1轉配優惠： 2026年2月20日起

適用餐廳：

優惠適用於全港指定麥當勞餐廳（金鐘海富中心、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場、山頂廣場及香港國際機場分店除外）。

條款及細則：