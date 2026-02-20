Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥當勞全新飲品優惠！$1歎淳茶舍無糖茉莉綠茶 一連三日開App即享

飲食
更新時間：11:37 2026-02-20 HKT
發佈時間：11:37 2026-02-20 HKT

以後食麥當勞，又多個飲品選擇！麥當勞宣布與茶飲品牌「淳茶舍」合作，推出全新的飲品選項。而且更帶來限時驚喜優惠，一連三日讓顧客能以$1的價錢，即可品嚐由人氣男星林峯推介的優質茶飲！

麥當勞加推淳茶舍茉莉綠茶 全日隨餐$1轉配

麥當勞即日起於全線餐廳全日供應「淳茶舍® 茉莉綠茶(無糖)」。
麥當勞即日起於全線餐廳全日供應「淳茶舍® 茉莉綠茶(無糖)」。

為回應市場對健康茶飲的需求，麥當勞由2026年2月20日起，於全線餐廳全日供應「淳茶舍® 茉莉綠茶(無糖)」。這款茶飲由人氣男星林峯擔任代言人，主打健康無糖概念，為顧客在享用麥當勞美食時，提供一個清新解膩的配搭。無論是享用超值早晨套餐、醒晨超值選，還是各款超值套餐，顧客只需加$1，即可將飲品升級轉配，隨時享受好茶。此款茉莉綠茶標榜香港製造，嚴選優質的銀毫茉莉綠茶葉，再透過專業的多重萃取工藝，反覆提取茶葉精華，使其茶味清醇，花香幽雅，入口回甘。在享用漢堡、薯條等美食後，呷一口無糖綠茶，能有效平衡口感，帶來煥然一新的味覺體驗。

App用戶專享！限時三天$1激抵試飲優惠

為慶祝「淳茶舍® 茉莉綠茶(無糖)」正式登陸，麥當勞特別為手機應用程式（App）用戶帶來了不容錯過的快閃優惠。在2026年2月20日至2月22日期間，用戶只需打開麥當勞App並領取相關的電子優惠券，即可以$1的激抵試飲價，換購一杯中杯裝「淳茶舍® 茉莉綠茶(無糖)」（原價$18.5）。這個限時三天的優惠絕對是誠意十足，讓大家能以超低門檻，與代言人林峯一同感受這款專業級上乘好茶的細膩層次與清醇茶香。

麥當勞淳茶舍茉莉綠茶優惠

優惠內容：

  • App限定試飲價： 於推廣期內，麥當勞App用戶可憑指定電子優惠券，以$1換購中杯裝「淳茶舍® 茉莉綠茶(無糖)」一杯。

  • 套餐升級： 顧客凡購買任何超值套餐、超值早晨套餐或醒晨超值選，可加$1轉配「淳茶舍® 茉莉綠茶(無糖)」。

推廣日期：

  • $1試飲優惠： 2026年2月20日至2月22日（早上11時至午夜12時）

  • +$1轉配優惠： 2026年2月20日起

適用餐廳：

  • 優惠適用於全港指定麥當勞餐廳（金鐘海富中心、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場、山頂廣場及香港國際機場分店除外）。

條款及細則：

  • 優惠不可兌換現金，每次惠顧只限使用一款優惠。

  • 優惠不適用於各種形式的麥當勞派對、主題派對、校園美食服務，亦不可與長者咭等其他折扣或推廣同時使用。

  • 請於付款前出示相關優惠券。

  • 食品及飲品供應視乎個別餐廳供應量而異，數量有限，售完即止。

  • 圖片僅供參考，一切以實物為準。

  • 如有任何爭議，MHK Restaurants Limited (a McDonald's Franchised Business) 保留最終決定權。



同場加映：AEON $12店半價清貨！再傳結業疑遭另一品牌頂替 網民：良性競爭係好事

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
21小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
18小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
17小時前
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
影視圈
12小時前
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
影視圈
13小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
20小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2026-02-18 20:30 HKT
香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位
好去處
15小時前
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
影視圈
16小時前