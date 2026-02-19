Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家樂晚市外賣優惠！$99任揀3款鑊氣小菜 咕嚕肉/粟米魚柳/牛肉炒菜心 加送糖水

更新時間：13:02 2026-02-19 HKT
發佈時間：13:02 2026-02-19 HKT

香港連鎖快餐店大家樂（Café de Coral）一直以其方便快捷、多元化的餐飲選擇深受大眾歡迎。最近大家樂特別為繁忙的市民推出「家嚐快餸自由選」晚市外賣優惠，讓顧客能以實惠價錢，輕鬆享受一頓豐富的家常晚餐。優惠主打$99任選3款即炒小菜，更額外贈送糖水，以及以優惠價錢加配白飯，性價比極高！

大家樂晚市外賣家常菜優惠！$99任揀3款鑊氣小菜 加送糖水

大家樂推出晚市外賣優惠，任揀3款鑊氣小菜加糖水只需$99。

即日起大家樂推出「家嚐快餸自由選」優惠，顧客惠顧晚市外賣，即可以優惠價$99，任揀3款經典家常小炒。多款家常菜式會輪流推出，確保每次有新鮮感。包括菠蘿咕嚕肉，粟米魚柳、豉蒜椰菜花炒雞球、蠔皇牛肉炒菜心苗、福建蒸水蛋等，全部即點即炒，鑊氣十足。

小菜套餐更會免費附贈兩客糖水，讓大家在品嚐完惹味小菜後，能以甜品作結，為一餐劃上完美句號。若想選擇更輕便的組合，亦有$69兩款小菜的套餐可供選擇。另外，無論選哪款套餐，食客亦可以$15的優惠價加配兩碗白飯，輕鬆享受一頓有飯、有餸、有糖水的溫馨家常便飯。

大家樂「家嚐快餸自由選」

  • 供應時段：晚市外賣
  • 地點︰全線大家樂分店 >>按此<<
  • 備註︰小菜零售價$49/款

 

2大快餐店優惠 一粥麵/Chicken Factory

1. 一粥麵︰盆菜二人餐$148

一粥麵新春限定「五福臨門盆菜」二人餐，限時6日尊享75折優惠，僅售$148！盆菜嚴選五款寓意吉祥的珍品，包括紅燒花膠、韓國蠔豉、古法鴨掌等，用料十足。顧客更可選配鑊氣「揚州炒飯」或香脆「原隻皇子乳鴿」套餐，輕鬆以實惠價享受豐盛開年飯，寓意新一年豐衣足食！

2. Chicken Factory︰$58招牌鹽焗雞

連鎖快餐品牌Chicken Factory推出限時外賣推廣，招牌菜式「金牌鹽焗雞」只賣$58。這款新鮮製作的鹽焗雞，特色在於其金黃色的外皮，口感香脆，內裡的雞肉則保持鮮嫩多汁。整體散發著獨特的鹹香風味，味道濃郁。

延伸閱讀︰一粥麵二人盆菜優惠！$148歎花膠蠔豉鴨掌+乳鴿 限時6日75折

