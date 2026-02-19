連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」

節日期間餐飲業服務質素向來是市民熱議的焦點。昨日大年初二(18日)，有市民在社交平台發文，指在上水一間連鎖茶餐廳，即使店家收取了假日附加費，仍受到惡劣對待，最終憤而離座。事主形容侍應的服務態度「太獨特了」，事件迅速引起網民兩極化的熱烈討論。

連鎖茶記新年收加二服務費 「喝狗咁」待客「如臨大敵」

有網民於農曆新年期間，在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享其個人經歷，詳細描述了他在上水一間連鎖茶餐廳的不愉快體驗。根據事主憶述，他理解餐廳在初二收取「加二」附加費是「OK合理嘅」。然而，他甫一進門，侍應便以「喝狗咁」的語氣詢問用餐人數，其後更「一手飛杯水係枱到」，導致水花四濺，桌面濕透，令事主難以接受。

事主指出，當時餐廳內約六十個座位中，雖有七、八名樓面員工，但並未滿座，不解員工為何「好似如臨大敵咁」。最終，事主選擇直接離開，並在帖文中諷刺道：「您地啲員工服務太獨特了，在下高攀唔起，留返有緣人品嘗吧。」

網民熱議 有前科 vs 打手吹水？

該帖文發布後，迅速在網上發酵，數百名網民留言分享看法。不少人表示有過類似經歷，形容該連鎖店的服務態度是「街知巷聞」，甚至有留言稱其為「收碟界嘅全球總冠軍」，批評員工急於趕客。有網民分享在其他分店被喝斥、被強行安排座位等經歷，認為惡劣的服務似乎是該集團的「統一風格」。

然而，亦有部分網民為店家護航，質疑帖文是「成篇老作嘢」，並分享自己在不同分店的良好體驗，稱「服務非常好」。有常客表示光顧數十次亦「零不禮貌對待」。部分人則認為服務質素因分店而異，或體諒侍應在新年期間工作壓力較大。對於留言質疑，事主則平靜回應：「您有權唔信的。網絡交流就應該係和而不同。」



資料來源：香港茶餐廳及美食關注組＠Facebook