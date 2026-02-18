一粥麵二人盆菜優惠！$148歎花膠蠔豉鴨掌+乳鴿 限時6日75折

農曆新年是家家戶戶團聚的重要時刻，一頓豐盛的開年飯更是不可或缺的傳統，寓意著新一年豐衣足食、盆滿缽滿。以親民價格和穩定品質深受大眾歡迎的連鎖餐廳「一粥麵」，特意在馬年之初推出新春限定的「五福臨門盆菜」，以震撼的75折優惠價$148，讓顧客能以實惠價錢，與親友輕鬆分享一份足料又好意頭的節日盛宴。

一粥麵五福臨門盆菜二人餐 $148歎花膠/蠔豉/鴨掌/豬手

一粥麵推出「五福臨門盆菜」限時優惠。



這次一粥麵推出的「五福臨門盆菜」雖是二人份量，用料卻絕不馬虎，精選五款各具風味的經典食材，每一口都是精心烹調的滋味。當中包括被視為矜貴養顏佳品的紅燒花膠，經過炆煮後口感軟滑，膠質滿滿；寓意「好市」的韓國蠔豉，體積飽滿，鮮味濃郁，是農曆新年必食的好意頭食材；以古法扣煮的鴨掌，炆得軟腍入味，膠質豐富，入口即化；還有充滿傳統風味的南乳豬手，南乳的鹹香完全滲透到豬手中，肥瘦適中，香濃惹味；最後是爽滑厚肉的蠔皇花菇，吸盡了醬汁精華，鮮香撲鼻。

單單品嚐盆菜也許未能滿足，貼心的一粥麵更提供兩款主食任君選擇，讓這頓開年飯更添飽足感。顧客可以選擇經典的「揚州炒飯」，飯粒分明，鑊氣十足，配料豐富，是搭配濃郁盆菜汁的最佳選擇。如果想讓這餐更顯豐盛，則可以選擇「原隻皇子乳鴿」，即叫即燒的乳鴿皮脆肉嫩，肉汁豐腴，配上兩碗香噴噴的白飯，絕對是極致的享受。

一粥麵新春限定優惠

優惠： 五福臨門盆菜 (2人份)

推廣價： $148 (原價$198)

優惠日期： 2026年2月18日至2月23日 (年初二至年初七)

供應時間： 上午11時後供應 (堂食及外賣)

套餐包括： 盆菜可選配「揚州炒飯」或「原隻皇子乳鴿配白飯(2碗)」

