羲和雅苑中環新店開幕！原隻烤鴨限時半價 2.23起至4月尾都有（附地址）
更新時間：15:26 2026-02-16 HKT
羲和雅苑片皮鴨半價！內地知名烤鴨專門店羲和雅苑於2017年正式登港，先後於尖沙咀海港城及東涌東薈城設店，近日宣佈全新分店落戶中環，同步更推出新店限時優惠，由2月23日起單點原隻烤鴨可享5折，詳情即看下文！
羲和雅苑中環新店開幕！原隻烤鴨限時半價
以精緻北京菜及招牌烤鴨聞名的「羲和雅苑」，日前宣佈於中環開設全新分店，並推出新店限時優惠，由2026年2月23日至4月30日期間，單點整隻烤鴨即享5折優惠！
羲和雅苑於2017年正式進駐香港，中環店為品牌旗下在香港的第3間分店，除了以精緻北京菜及招牌烤鴨作招徠，其特色裝潢亦是賣點之一，設有一條「石雕長廊」，形容「每一步都踏在歷史與藝術交織的記憶之上」。
內地過江龍烤鴨生招牌 開創「一鴨三食」
羲和雅苑的招牌「羲和烤鴨」選用穀飼地道北京鴨，烤製過程長達50分鐘，令鴨皮酥脆之餘，鴨肉保持鮮嫩多汁。另外，又開創「一鴨三食」，將烤鴨精華部位砌成88片，第一食為在鴨胸脆皮蘸上爆炸糖；第二食則以芥末醬配鴨胸肉同食；第三食以鴨腿肉配青瓜、山楂條等配料。
羲和雅苑
- 尖沙咀店
- 地址：海港城海運大廈2樓OTE203號舖
- 電話：2157 3128
- 東涌店：
- 地址：東薈城名店倉4樓417號舖
- 電話：2382 8233
- 中環店：
- 地址：中環皇后大道中139 號The L.place 一樓全層
