北角五星酒店全新中菜廳開幕！維港海景歎京式明爐烤鴨/鴨湯泡飯 團年飯+新年聚餐推介

飲食
更新時間：17:37 2026-02-13 HKT
發佈時間：17:37 2026-02-13 HKT

香港維港凱悅尚萃酒店旗下中菜廳「尚萃軒」近日正式開幕，餐廳以「ONE DUCK LANE」為英文名，巧妙結合酒店地址「One North Point Estate Lane」與招牌京式明爐烤鴨，中文名「尚萃軒」則延續酒店中文名稱，象徵其作為酒店旗艦餐飲場所的地位。標誌以無限符號融入鴨子輪廓，寓意永恆與繁榮，設計簡約時尚又充滿巧思，絕對是團年飯、新年聚餐之選！

尚萃軒名廚坐鎮 必試招牌京式明爐烤鴨

行政總廚陳偉傑擁有逾30年經驗，曾帶領香港喜來登天寶閣連續七年獲《黑珍珠餐廳指南》一鑽肯定，今次獲尚萃軒邀請加盟，繼續發揮所長，與團隊以頂級食材及精湛技藝，呈獻南北中菜精髓。

招牌京式明爐烤鴨（全隻港幣$888 / 半隻港幣$448）絕對是必試之選。選用45天飼養鴨隻，經72小時風乾後入特製明爐烤製，外皮酥脆金黃、肉質滑嫩多汁。現場片鴨服務讓賓客近距離欣賞師傅刀工，鴨皮、鴨胸、鴨腿分離精準，傳統配以薄餅、青瓜、京蔥及甜麵醬，更可加配黑松露鴨肝醬（+$48）增添現代奢華風味。配搭鴨湯泡飯（二食$188 / 單點$268），以鴨骨慢熬湯底，加入鴨肉粒、本菇、海參、竹笙及脆米，湯濃味鮮、口感輕盈，為烤鴨盛宴畫上完美句點。

經典中菜與創意演繹

菜單薈萃南北經典並以精緻手法重新演繹。除了招牌烤鴨，其他中式菜餚同樣亮眼，招牌晚市套餐（$788/位）可享用多款招牌菜式，如珊瑚嫩蛋乳龍蝦，以鮮嫩龍蝦肉配滑溜珊瑚嫩蛋，入口蛋香濃郁、蝦肉彈牙，色澤粉紅誘人，口感細膩如絲，極具粵菜精髓；薑蔥蓉煎焗銀鱈魚選用肉質豐厚銀鱈魚，先香煎鎖住鮮味，再以薑蔥蓉焗製，薑香撲鼻、蔥油滋潤，魚肉雪白細嫩、外脆內滑，香氣四溢；黑虎掌菌慢煮牛肋肉則以珍稀黑虎掌菌配上慢煮至軟腍入味的牛肋肉，菌菇鮮甜與牛肉濃郁膠質完美融合，湯汁濃厚卻不膩，層次豐富，適合過年慢慢品味。

其他中式菜餚有草原孜然手抓羊架（$288）選用蒙古優質羊架，以孜然、新鮮辣椒及乾辣椒香煎，辛香濃郁、肉質軟嫩，極具北方風味。擔擔鴛鴦雞（$138）以三黃雞及竹絲雞雙重雞肉呈現陰陽雙色，搭配重新調配的四川擔擔醬，辣香濃厚卻不膩口。紅蟳米香（每位$168）則以巨泥蟹配香炒飯底，放入傳統竹籠蒸製，蟹膏鮮甜滲透米粒，清爽不膩，令人驚艷。

頂級時令海鮮及精緻點心

時令海鮮同樣出色，生猛西澳龍蝦（每隻$688，約450-480克）肉質鮮甜彈嫩，清蒸或香煎皆宜；藤椒蒸東星斑（每兩$70）以新鮮藤椒提味，麻香淡雅襯托魚肉細膩；鴨肝香煎帶子窩巴（$268）將加拿大帶子輕煎鎖鮮，配自家XO醬與鴨肝，鋪於酥脆米餅上，口感層次極豐富。

點心方面，星斑金魚餃（每位$68）造型可愛，內餡為星斑與鮮蝦，底下以菠菜汁蒸蛋做碧波，視覺與味覺兼備；蟹肉灌湯餃（$118）湯汁豐盈，戳破餃皮細品蟹鮮；黑椒和牛酥（$88）以千層酥皮包黑椒和牛粒，外脆內嫩，肉汁四溢。

飲品推介三款特色雞尾酒（每杯$108）：Mala Punch以洋甘菊龍舌蘭、金巴利、菠蘿青檸汁調和麻辣清爽；The Peking Sour融入白酒、桂花酒、阿佩羅及蛋白，東方風味濃郁；Duck Lane Fizz以黑牌威士忌、檸檬、梳打及茉莉花糖漿，煙燻氣泡伴花香，餘韻悠長。另有香港奶茶、十勝紅豆冰、凍檸茶等無酒精選擇。

設計時尚富巧思 融合現代優雅與傳統意象

由屢獲國際殊榮的SLD梁志天設計集團操刀，餐廳將傳統中式府邸意象與現代優雅完美結合。走進餐廳，首先映入眼簾的是開放式明爐廚房，酒紅色瓷磚牆映襯著烤鴨泛起的琥珀光澤，入口處更有領結木雕鴨像恭迎賓客，宛如走進一所經現代修繕的北京古宅。天花懸掛由本地工藝大師呂明以天然竹材手工編織的巨型蒸籠吊燈，既致敬香港點心文化，又展現傳統工藝的當代生命力。

餐廳充分利用挑高空間與落地玻璃，將維港海景融入室內，木紋井格天花、淡灰鏡面、大理石抽象編織紋理地板，配以溫潤色調與柔和光影，營造出精緻卻不失溫馨的用餐氛圍。共130席，設有32人私人宴會廳、8席主廚餐桌及戶外平台，適合不同規模聚會，更支援寵物友善用餐。

尚萃軒 

  • 地址： 香港北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店2樓（西座）
  • 電話： +852 3896 9896
  • 營業時間： 星期二至日（星期一休息） 
  • 午市：中午12時至下午3時 
  • 晚市：下午6時至晚上10時

