Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥當勞新春激抵優惠！$48歎18件麥樂雞 青花椒味雞翼/麥炸雞分享桶/黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡勁減

飲食
更新時間：16:33 2026-02-13 HKT
發佈時間：16:33 2026-02-13 HKT

農曆新年期間，親友團聚的歡樂時刻，總少不了美食相伴。為迎接新春佳節，麥當勞App將推出限時驚喜，其中最吸引的莫過於「$48歎18件麥樂雞」超值優惠，讓您與摯愛親朋以最划算的價格，共享經典滋味！

麥當勞新年三大超值分享餐強勢登場 麥樂雞/麥炸雞/青花椒味雞翼

想在新春團拜或朋友聚會中輕鬆準備派對食物？麥當勞為您貼心安排。由2月14日起至2月22日，麥當勞App一連七日推出三款CP值極高的美食優惠。皇牌產品「麥樂雞」以近乎半價的$48元即可享用18件，金黃香脆的外皮包裹著鮮嫩多汁的雞肉，無論是大人或小孩都無法抗拒。另外，新年派對必備的「麥炸雞分享桶（6件）」亦提供激抵優惠價$68，顧客可自由選擇原味、蜜糖BBQ或辣味等組合，其外皮酥脆、肉質嫩滑多汁的口感，絕對是派對焦點。而充滿節日氣氛的限定新品「開運青花椒味雞翼桶（16件）」，僅售$78，微麻帶香的獨特風味為新年帶來開運好兆頭。

限定招財福堡 黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡套餐減$5

除了多款炸雞優惠，每年新春最令人期待的「招財福堡系列」也即將進入供應倒數階段。此系列漢堡以其獨特的風味和吉祥的寓意，已成為許多顧客新年必吃的開運美食。麥當勞App特別提供「黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡四道菜套餐減$5」優惠，讓粉絲們能把握最後機會，再次回味這款年度限定的滋味。不論是搭配香濃黑胡椒醬的牛肉漢堡，還是配上酸甜菠蘿的雞肉漢堡，兩款選擇均能為您的新春盛宴畫上完美句點。

麥當勞App新春優惠詳情

  • 優惠期限： 2026年2月14日至2月22日

  • 優惠平台： 麥當勞手機應用程式

  • 重點優惠內容：

    • $48 麥樂雞（18件）

    • $68 麥炸雞分享桶（6件）

    • $78 開運青花椒味雞翼桶（16件）

    • 黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡四道菜套餐減$5

條款及細則：

  • 優惠僅限於指定之香港麥當勞餐廳使用（部分分店除外）。

  • 顧客需透過麥當勞App點餐並於付款前使用/出示優惠券。

  • 除可重複使用的優惠外，每款優惠僅限使用一次。

  • 優惠不可兌換現金，亦不可與其他折扣、推廣或優惠同時使用。

  • 食品供應視乎個別餐廳供應量而異，數量有限，售完即止。

  • 如有任何爭議，MHK Restaurants Limited保留最終決定權。

 

同場加映：「好鍋日子」登陸將軍澳！牛角集團一人火鍋 $68起歎安格斯牛/牛舌/鮑魚/扇貝/三重芝士玉子雜炊

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前