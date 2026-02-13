麥當勞新春激抵優惠！$48歎18件麥樂雞 青花椒味雞翼/麥炸雞分享桶/黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡勁減

農曆新年期間，親友團聚的歡樂時刻，總少不了美食相伴。為迎接新春佳節，麥當勞App將推出限時驚喜，其中最吸引的莫過於「$48歎18件麥樂雞」超值優惠，讓您與摯愛親朋以最划算的價格，共享經典滋味！

麥當勞新年三大超值分享餐強勢登場 麥樂雞/麥炸雞/青花椒味雞翼

想在新春團拜或朋友聚會中輕鬆準備派對食物？麥當勞為您貼心安排。由2月14日起至2月22日，麥當勞App一連七日推出三款CP值極高的美食優惠。皇牌產品「麥樂雞」以近乎半價的$48元即可享用18件，金黃香脆的外皮包裹著鮮嫩多汁的雞肉，無論是大人或小孩都無法抗拒。另外，新年派對必備的「麥炸雞分享桶（6件）」亦提供激抵優惠價$68，顧客可自由選擇原味、蜜糖BBQ或辣味等組合，其外皮酥脆、肉質嫩滑多汁的口感，絕對是派對焦點。而充滿節日氣氛的限定新品「開運青花椒味雞翼桶（16件）」，僅售$78，微麻帶香的獨特風味為新年帶來開運好兆頭。

限定招財福堡 黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡套餐減$5

除了多款炸雞優惠，每年新春最令人期待的「招財福堡系列」也即將進入供應倒數階段。此系列漢堡以其獨特的風味和吉祥的寓意，已成為許多顧客新年必吃的開運美食。麥當勞App特別提供「黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡四道菜套餐減$5」優惠，讓粉絲們能把握最後機會，再次回味這款年度限定的滋味。不論是搭配香濃黑胡椒醬的牛肉漢堡，還是配上酸甜菠蘿的雞肉漢堡，兩款選擇均能為您的新春盛宴畫上完美句點。

麥當勞App新春優惠詳情

優惠期限： 2026年2月14日至2月22日

優惠平台： 麥當勞手機應用程式

重點優惠內容： $48 麥樂雞（18件） $68 麥炸雞分享桶（6件） $78 開運青花椒味雞翼桶（16件） 黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡四道菜套餐減$5



條款及細則：