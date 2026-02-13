麥當勞新春激抵優惠！$48歎18件麥樂雞 青花椒味雞翼/麥炸雞分享桶/黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡勁減
發佈時間：16:33 2026-02-13 HKT
農曆新年期間，親友團聚的歡樂時刻，總少不了美食相伴。為迎接新春佳節，麥當勞App將推出限時驚喜，其中最吸引的莫過於「$48歎18件麥樂雞」超值優惠，讓您與摯愛親朋以最划算的價格，共享經典滋味！
麥當勞新年三大超值分享餐強勢登場 麥樂雞/麥炸雞/青花椒味雞翼
想在新春團拜或朋友聚會中輕鬆準備派對食物？麥當勞為您貼心安排。由2月14日起至2月22日，麥當勞App一連七日推出三款CP值極高的美食優惠。皇牌產品「麥樂雞」以近乎半價的$48元即可享用18件，金黃香脆的外皮包裹著鮮嫩多汁的雞肉，無論是大人或小孩都無法抗拒。另外，新年派對必備的「麥炸雞分享桶（6件）」亦提供激抵優惠價$68，顧客可自由選擇原味、蜜糖BBQ或辣味等組合，其外皮酥脆、肉質嫩滑多汁的口感，絕對是派對焦點。而充滿節日氣氛的限定新品「開運青花椒味雞翼桶（16件）」，僅售$78，微麻帶香的獨特風味為新年帶來開運好兆頭。
限定招財福堡 黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡套餐減$5
除了多款炸雞優惠，每年新春最令人期待的「招財福堡系列」也即將進入供應倒數階段。此系列漢堡以其獨特的風味和吉祥的寓意，已成為許多顧客新年必吃的開運美食。麥當勞App特別提供「黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡四道菜套餐減$5」優惠，讓粉絲們能把握最後機會，再次回味這款年度限定的滋味。不論是搭配香濃黑胡椒醬的牛肉漢堡，還是配上酸甜菠蘿的雞肉漢堡，兩款選擇均能為您的新春盛宴畫上完美句點。
麥當勞App新春優惠詳情
-
優惠期限： 2026年2月14日至2月22日
-
優惠平台： 麥當勞手機應用程式
-
重點優惠內容：
-
$48 麥樂雞（18件）
-
$68 麥炸雞分享桶（6件）
-
$78 開運青花椒味雞翼桶（16件）
-
黃金脆薯牛堡/黃金菠蘿雞堡四道菜套餐減$5
-
條款及細則：
-
優惠僅限於指定之香港麥當勞餐廳使用（部分分店除外）。
-
顧客需透過麥當勞App點餐並於付款前使用/出示優惠券。
-
除可重複使用的優惠外，每款優惠僅限使用一次。
-
優惠不可兌換現金，亦不可與其他折扣、推廣或優惠同時使用。
-
食品供應視乎個別餐廳供應量而異，數量有限，售完即止。
-
如有任何爭議，MHK Restaurants Limited保留最終決定權。
同場加映：「好鍋日子」登陸將軍澳！牛角集團一人火鍋 $68起歎安格斯牛/牛舌/鮑魚/扇貝/三重芝士玉子雜炊