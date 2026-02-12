佳宝快閃$98鮑魚福袋！集齊花菇/蔬菜麵/食油 輕鬆炮製賀年「撈起」

農曆新年將至，家家戶戶都希望能準備一頓色香味俱全、寓意吉祥的團年飯。佳宝食品超市憑藉其親民的價格與多樣化的貨品選擇，成為辦年貨的熱門地點。今年，佳宝特別推出僅售$98的「豐盛福袋」，有齊鮑魚、花菇、蔬菜麵及食油，讓您與家人輕鬆炮製出意頭十足的賀年菜「風生水起豐盛撈」，為新一年帶來好運與祝福！

佳宝$98賀年福袋！鮑魚/花菇/蔬菜麵/食油

佳宝推出僅售$98的「豐盛福袋」，有齊鮑魚、花菇、蔬菜麵及食油，讓您與家人輕鬆炮製出意頭十足的賀年菜「風生水起豐盛撈」！

這個價值$98的福袋，內容絕不馬虎，每一項食材都經過精心挑選。福袋內包含兩罐矜貴的「李錦記鮑魚」，每罐重180克，鮑魚肉質肥厚，口感彈牙，是團年飯桌上不可或缺的體面食材。搭配上厚肉飽滿的特級花菇，浸發後菇香四溢，不僅味道鮮美，更象徵著「花開富貴」。此外，福袋還配備了越南進口的四色蔬菜麵，色彩繽紛，寓意家庭生活多姿多彩，健康滿載。

即使是入廚新手，也能利用這個福袋輕鬆變身大廚。烹調「風生水起豐盛撈」的步驟非常簡單。首先，將花菇完全浸軟，使用福袋內附贈的900毫升「七鮮有機花生油」起鍋，將花菇輕輕爆香，再加入蠔油以慢火燜煮，直至花菇完全吸收醬汁的精華，香氣撲鼻。接著，將色彩繽紛的四色蔬菜麵煮熟後鋪在碟底，再將炆好的花菇和原粒鮑魚鋪在麵上，形成一座「金山銀山」，賣相極為吸引。最後，淋上醇香的花生油，便可邀請全家大小一同舉起筷子，高喊吉祥話「撈起！撈得風生水起！」，將所有食材撈勻，共同分享這道美味又有好意頭的賀年菜。

佳宝食品超級市場賀年福袋優惠詳情