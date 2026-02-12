年宵食檔再現「水魚價」！？土瓜灣日昇小食韭菜餅殺入年宵定價倍升！網民：韭菜現場收割

屹立土瓜灣多年的小食店「日昇小食」憑藉手工製作的爆餡韭菜餅打響名堂，成為公認的「土瓜灣名物」。近年小店更積極擴張，門市經常大排長龍。最近，小店更進駐觀塘年宵市場，惟名物韭菜餅卻突然加價逾倍，引發網民熱議。

土瓜灣人氣店日昇小食進駐觀塘年宵！韭菜餅定價翻倍惹網民熱議

日昇小食日前於官方專頁發文，寫道「觀塘，我哋黎（嚟）啦！」表示即將於觀塘登場，引來不少網民期待，紛紛猜測是否有新分店，對此表示期待：「以後返工都有正嘢食」、「觀塘歡迎你」、「終於唔使搭車有正嘢食！」

《星島頭條》記者致電店方查詢，原來小店會由即日起於觀塘年宵市場擺檔，售賣多款招牌美食，除了有人氣韭菜餅（$50/3件），亦有燒賣、魚蛋等街頭小食，觀塘上班族及街坊今個星期去行花市就可以吃到熱辣辣的「土瓜灣名物」！

招牌韭菜餅打響名堂成區內名物 COLLAR成員都幫襯！

日昇小食的韭菜餅皮薄如紙、煎得金黃香脆，一咬下去熱氣直冒、汁液四溢，韭菜清香濃郁、豬肉鮮嫩多汁，比例完美不油膩不單調，價錢親民，性價比極高，多年來吸引無數街坊及食客慕名而至，經常大排長龍，就連前商台DJ阮小儀、女團COLLAR成員等藝人亦會專程光顧。

近年小店積極擴張，於去年6月在同區北帝街開設2號店後，再於深水埗大埔道開設分店，開業不久已極受街坊歡迎。有網民經過小店時更目睹人山人海的排隊場面，驚嘆小店生意興隆。

年宵價格品質惹爭議 網民評價兩極

不過，當年宵的韭菜餅定價為「$50/3件」曝光後，網絡上的風向出現轉變。有網民認為價格過高，直言是「水魚級」，並指出其他分店的價格遠較此為低，「平時太子都係$24/3件 , $18 /2件，乜事呢度咁貴，我返太子食好過」、「想問啲韮菜係咪現場收割？」。

除了價格爭議，亦有部分曾光顧的網民表示對食物品質感到失望。有人留言指「真心失望咗，又或者我期望過高」，認為「冇咩特別，係多餡嘅真係好多韮菜嘅」。更有食客指出，韭菜餅的口感未如預期，「見到個樣以為會脆口、香口啲，但並沒有」，認為可能因為並非新鮮即煎，影響了味道。

