尖沙咀羲和雅苑烤鴨套餐低至$150位起！歎齊片皮鴨/肉蟹/酸菜魚 送甜品啤酒汽水

以精緻北京菜及招牌烤鴨聞名的「羲和雅苑」，憑藉其創新的菜式及優雅的環境，一直深受食客追捧。最近，餐廳推出快閃優惠，帶來極具吸引力的「羲和馳名烤鴨海陸四人套餐」，折扣低至3折，折後人均消費只需HK$150起，便能品嚐到原隻羲和烤鴨、生猛大肉蟹、酸菜魚或和牛粒等多款招牌菜，絕對是不容錯過的餐飲體驗。

尖沙咀羲和雅苑烤鴨套餐 $150歎避風塘/薑蔥大肉蟹/酸菜魚/和牛

羲和雅苑的成功，其招牌「羲和烤鴨」絕對功不可沒。餐廳嚴選以天然穀物飼養的地道北京鴨，經過長達50分鐘的烤製過程，不僅完美去除多餘油脂，更讓鴨皮呈現誘人的酥脆感，鴨肉保持鮮嫩多汁。師傅會將烤鴨最精華的部位片成88片，並開創出獨特的「一鴨三食」體驗。第一食是將鴨胸脆皮蘸上跳跳糖，感受在舌尖上躍動的奇妙口感；第二食是嫩滑的鴨胸肉配搭秘製芥末醬，體會微辛與肉香交織的怦然心動；第三食則是將鴨腿肉連同青瓜、山楂條等配料，一同放進傳統的旋轉八寶盒中，享受餐桌上的舞動，傳承經典風味。

四道菜海陸盛宴 歎盡多款招牌菜

這次的四人套餐，除了主角「羲和烤鴨」外，更是一場豐盛的海陸盛宴。食客可從三款主菜中任選其一，當中包括鑊氣十足的「避風塘炒大肉蟹」或「薑蔥炒大肉蟹」，蟹肉飽滿鮮甜；嗜辣者則不能錯過「特色濃湯酸菜魚」，魚片嫩滑，湯底酸爽開胃；若偏好牛肉，亦可選擇「和牛粒乾煸口磨」。套餐還包含按位上的「黑松露海皇羹」，菌香與海鮮的精華共冶一爐。此外，食客還能自選一款價值HK$128或以下的鑊氣小菜，配上是日精選甜品及啤酒或汽水，內容極之豐富。

尖沙咀180度維港海景 佐餐美景

羲和雅苑在香港設有兩間分店，各具特色。尖沙咀分店坐落於海港城，擁有180度落地大玻璃窗，將壯麗的維多利亞港景色盡收眼底，為食客提供無可比擬的視覺享受，在璀璨夜景下品嚐美食，絕對是一大樂事。而東涌分店則位於東薈城名店倉，地理位置方便，適合在購物或遊覽大嶼山後，前來享受一頓豐盛的京式盛宴。是次優惠新年期間同樣適用，不妨把握機會，與親朋好友在美景與佳餚中歡度佳節。

