大家樂豪華團年飯優惠！鮑魚花膠煲二人餐$148 連紅燒素翅/叉燒/小菜

飲食
更新時間：14:00 2026-02-08 HKT
發佈時間：14:00 2026-02-08 HKT

農曆新年將至，家家戶戶都開始準備團年飯，與摯愛親朋共享美食，迎接新一年的好運。連鎖快餐店大家樂，向來是不少家庭的用餐選擇，今年新春將至，大家樂特別推出「團圓鮑魚花膠盛宴」，只需$148即可享用「馬運亨通二人餐」，有齊鮑魚花膠煲及紅燒素翅，讓顧客以優惠價錢，品嚐到酒店級數的滋味，為龍年帶來一個富足又美味的開始。

大家樂推出鮑魚花膠盛宴！$148歎鮑魚花膠煲二人餐

大家樂推出$148鮑魚花膠煲二人餐，有鮑魚花膠煲連紅燒素翅、叉燒、小菜、白飯及中國菜。
連鎖快餐店大家樂由即日起推出「團圓鮑魚花膠盛宴」，毫不吝嗇地選用了多種高級食材。主打的兩款賀年煲仔包括「金雞報喜」鮑魚花膠栗子炆雞煲，以及「財源滾滾」鮑魚花膠獅子頭煲，均以滋補養顏的花膠及鮑魚做主角。

大家樂考慮到不同顧客的需要，設計了一人及雙人用套餐，滿足不同家庭需要。顧客可選一位用的「馬年如意套餐」，主菜可選鮑魚花膠栗子炆雞煲或獅子頭煲，配搭紅燒素翅、白飯及中國菜，只需$89。

如二人同行的話，可選$148的「馬運亨通二人餐」，主菜於鮑魚花膠栗子炆雞煲或獅子頭煲中二選一，另配紅燒素翅2客、一碟叉燒、任選精選小菜一款，以及白飯2客及中國茶，非常豐富。

大家樂「​​團圓鮑魚花膠盛宴」

  • 供應日期︰即日起至另行通知
  • 時段︰晚市
  • 地點︰全線分店 ＞＞按此＜＜
  • 備註︰小菜不包括口水雞、燒味雙拼及豉汁蒸魚

 

2大連鎖快餐店優惠 Chicken Factory／大快活

1. Chicken Factory︰$58歎金牌鹽焗雞

連鎖快餐店Chicken Factory現正推出限時外賣優惠，其招牌「金牌鹽焗雞」僅售$58。新鮮出爐的鹽焗雞外皮金黃酥脆，肉質保持嫩滑多汁，鹹香惹味。顧客凡購買鹽焗雞，即可以$12優惠價加配最多兩款經典小食，選擇包括碗仔翅、焗薯或烤雜菜。此項快閃優惠於每日下午2時半至6時半在指定分店供應，數量有限，售完即止。

2. 大快活︰晚市二人餐$138

為迎接馬年，大快活推出一系列新春限定菜式。晚市時段供應的「富貴迎春二人餐」，售價為$138，包含脆魚片海蜆粉絲煲、菠蘿大蝦咕嚕肉，並配有燉湯及白飯。此外，下午茶時段則推出「新春黃金包」，外層香脆，內裡鬆軟。大快活會員購買該款包點可享專屬折扣優惠。

資料來源︰大家樂 Café de Coral

延伸閱讀︰美心MX長者優惠！樂悠咭一日限定晚市75折 全市分店外賣/堂食適用

