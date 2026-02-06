AEON激減低至8折起！超市/$12店/家品/電器/玩具折上折 額外再送$100現金券

農曆新年將至，又是時候為家居添置新品、辦年貨迎接龍年。日式百貨AEON以其多元化的商品及舒適的購物環境，向來是許多家庭的辦年貨首選。為迎接新春，AEON特別在2月7日及8日一連兩天推出「賀歲大激賞」，大量精選貨品在現有優惠價上再享額外折扣，變相折上折，絕對是歲晚掃貨的黃金機會！會員更能同時參與印花活動，輕鬆賺取$100電子優惠券。

AEON折上折！家電/家品/玩具/超市食品8折起

這次推廣的最大賣點在於「照價再折」，意味著不少本身已減價的貨品，可享額外折扣，優惠力度驚人。優惠涵蓋全店多個部門，無論是為家居換上新裝，還是準備團年飯食材，都能找到心水之選。當中，簡約實用的日本品牌HÓME CÓORDY、人氣$12店Living Plaza及DAISO、精選服飾及旅遊用品等，均提供低至8折的優惠，是添置新春裝飾和日用品的好時機。而精選超市產品、護膚美妝、家品及玩具等亦有9折；大型電器如電視、雪櫃等則有95折，趁機升級家中裝備就最划算。

推廣海報中亦有不少矚目商品，例如急凍熟皇帝蟹腳僅售$379，適合團年加餸；尊尼獲加黑牌威士忌以優惠價$258發售，送禮自用皆宜。此外，多款精緻的日本蛋糕禮盒、朱古力亦以優惠價發售，辦年貨時不妨多逛一圈，發掘更多驚喜。

會員專享！消費儲印花換$100電子優惠券

除了直接的折扣優惠，AEON會員更能享受獨家回贈。由即日起至2月16日，AEON會員在店內購物每滿$200（折實單一發票計），即可獲贈電子印花一個。只需集齊六個印花，便可輕鬆換領$50電子優惠券兩張，合共$100，讓辦年貨的使費變得更物有所值。此推廣橫跨了「賀歲大激賞」的日子，消費者可以在享受折上折的同時，加速儲齊印花，賺取額外回贈。另外，凡於推廣期內購物滿$500，即可免費獲贈「新春年桔匙扣」一個，增添節日氣氛。

AEON優惠詳情及分店延長營業時間

為方便顧客盡情購物，AEON更於推廣期間延長營業時間，讓上班族也能在放工後從容辦年貨。

推廣活動 ：AEON 賀歲大激賞

推廣日期 ：2026年2月7日（星期六）至2月8日（星期日）

地點：全線AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET

主要優惠：

精選電器照價再95折

精選超市、護膚美妝、家品、玩具照價再9折

HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO、精選服飾及旅遊用品照價再8折

購物滿$500送「新春年桔匙扣」一個

會員限定：購物每滿$200獲電子印花1個，集齊6個換$100電子優惠券（印花活動至2月16日）

延長營業時間 (2月7-8日)：

AEON STYLE 啟德店延長至晚上10:30

除油塘店及啟德店外，其餘AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET延長至晚上11:00

條款及細則：