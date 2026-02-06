九龍香格里拉新出港式糖水系列！$58起歎木桶豆腐花/仙氣雜果涼粉 爆紅杜拜朱古力糯米糍都有

九龍香格里拉酒店大堂酒廊近年推出港式糖水，深受不少食客歡近，近日酒店宣布與本地人氣品牌「甜入心」合作 ，推出限定聯乘甜點系列，包括古法木桶豆腐花，食客可以自行用薄身淺勺「片」起豆腐花，另外「仙氣」糖水系列以乾冰特效上桌，帶來視覺與味覺的雙重震撼，今次更看準開心果熱潮，推出爆紅杜拜朱古力糯米糍，價錢$58起即可在五星級酒店環境歎糖水，性價比極高！

九龍香格里拉新出港式糖水系列！$58起歎木桶豆腐花/仙氣雜果涼粉

九龍香格里拉大堂酒廊今次與本地品牌「甜入心」合作，推出6款全新港式甜品全，包括木桶豆腐花、仙氣芒果布甸、仙氣鮮雜果涼粉、仙氣楊枝甘露以及兩款人氣口味的糯米糍。

當中，「木桶豆腐花」（$88）採用傳統木桶盛載，即製豆腐花質感細膩、豆香撲鼻，食客可以自行用薄身淺勺片起豆腐花，並可選擇倒入薑汁糖水或黃糖粉，暖心又暖胃，尤其適合冬日享用。

至於最吸睛的必數3款「仙氣」系列糖水，包括仙氣芒果布甸（$78） 、仙氣鮮雜果涼粉（$78）以及仙氣楊枝甘露（港幣$78） ，全部以乾冰形式呈現，上桌一刻雲霧繚繞，帶來視覺與味覺的雙重震撼。芒果布甸選用菲律賓呂宋芒果打成幼滑布甸，加入花奶後香濃而不膩，味道清新；鮮雜果涼粉用上彈牙涼粉配多款時令鮮果，清爽解膩又色彩繽紛；經典楊枝甘露則保留芒果茸、西米、柚子肉與椰奶的黃金比例，酸甜平衡，入口順滑，是港式糖水的必點代表。

必試爆紅杜拜朱古力糯米糍

另外，今次更看準開心果熱潮，推出爆杜拜開心果朱古力糯米糍（$78） ，選用特級開心果製成香濃內餡，外層糯米皮軟糯，堅果香氣突出，口感層次豐富。結合傳統港式糯米糍與西方朱古力元素；另外「長洲名物」芒果糯米糍（$58） ，包裹整塊新鮮菲律賓呂宋芒芒果肉，果香四溢。

