皇玥2026賀年禮盒全新登場 一份心意 多種選擇
更新時間：16:09 2026-02-04 HKT
發佈時間：16:09 2026-02-04 HKT
新春送禮，因應不同對象與場合，選取一份恰到好處的禮物，方能傳情達意。皇玥今個新年精心打造多款特色賀年禮盒，從至尊體面到溫情分享，滿足對至親、好友、合作夥伴的祝福心意。
皇玥2026賀年禮盒1. 至尊級禮盒尊貴不凡
皇玥皇至尊新年禮盒內含超過14款皇牌產品，包括各款蛋卷、蝴蝶酥、脆曲奇及黃金脆條，禮盒更配有新年限定皇至尊皮紋橙色紙袋，尊貴不凡，送給最重要的人，彰顯非凡氣派。
皇玥2026賀年禮盒2. 中西薈萃禮盒極致品味
皇玥翠玥精選禮盒薈萃原味及伯爵茶蜂巢蛋卷、多款蝴蝶酥（包括皇玥原味、伯爵茶及獨特海鹽口味）、脆曲奇及唐果子，並特別融入珍稀的武夷山大紅袍，其醇厚岩韻與甘甜茶香，中西文化交會，盡顯極致品味，是送給懂享受生活滋味的親友首選。
皇玥2026賀年禮盒3. 頂級賀年禮盒誠意滿滿
頂級賀年禮盒內含多款蛋卷、蝴蝶酥、黃金脆條與脆曲奇，份量十足誠意滿分。無論是送給尊貴客戶或重要親友，這份拜年禮物2026都能展現您滿滿的誠意，祝賀新歲吉祥。
皇玥2026賀年禮盒4. 香港情懷禮彰顯創意
禮盒以創新設計展現香港情懷，內含原味與椰汁蜂巢蛋卷、蝴蝶酥、脆曲奇等經典餅食。全新升級配方更特別嚴選武夷山大紅袍，既能品味香港故事，又能享受頂級茶韻，是新年送禮的獨特佳品。
皇玥2026賀年禮盒5. 金裝精選禮盒大方氣派
金裝精選禮盒內含雙味蜂巢蛋卷、大量原味與伯爵茶蝴蝶酥及黃金脆條，陣容豪華。這份新年禮盒2026內容豐盛，無論是企業餽贈還是拜年禮物2026，都能展現您的大方氣派，共慶豐盛新春。
皇玥還有更多禮盒選擇，必定有一款適合你的摯愛親朋。
皇玥網店：https://shop.ipastry.com.hk
查詢：www.ipastry.com.hk/
門店資料：https://www.ipastry.com.hk/ourshop/
