$4000酒店Fine Dining慘變「水魚」？港男怒數5宗罪 為妻慶生淪尷尬搭枱夜：邊食邊掉眼淚

為慶祝特別節日，不少人都會願意花費數千元光顧高級餐廳，希望留下美好回憶。然而，近日有網民與妻子到訪一間五星級酒店，惠顧旗下餐廳推出以魔術及光影投射為賣點的主題晚餐，打算以特別方式慶祝妻子生日，留下深刻回憶。結果，整晚的用餐經歷卻變成「受罪」回憶，讓事主在社交平台怒數5宗罪，直指花費$4000慘變「水魚」！

酒店Fine Dining豪花$4000慘變「水魚」？港男怒數5宗罪

最近，有網民為妻子慶祝生日，特意預訂香港君悅酒店「The Magic Table」主題晚餐，該餐廳以魔術及光影投射為賣點，主打「玩味」餐飲體驗，本打算為太太慶生帶來驚喜，結果整晚卻變成「受罪」回憶，「滿心歡喜以為吃到一頓有魔術表演的Fine Dine（精緻晚餐），卻一邊食一邊掉眼淚。」兩位晚餐連服務費要價$4210.5，惟事主認為整體服務及食物貿素不能令人滿意，更對此大感氣憤，遂於網上發文怒數餐廳5宗罪。

據事主所述，夫婦倆比預訂時間早到現場，職員要求他們在大堂等候，惟等待多時仍未獲安排入座：「再三詢問才讓我們進入，甚似乞丐在討飯」，進場後驚覺部分食客早已入座。當二人入座後，更發現需要與另一對情侶搭枱，四人共用一桌，情況相當尷尬，：「兩對不相識的couples（情侶）同枱進餐玩遊戲都幾老尷同冇privacy（無私隱）。」

而且財物也沒空間擺放，直至太太把手提袋放在桌上，影響投影效果，才獲職員提供小木凳置物，令他認為服務質素不達標，「簡而言之就是沒有對上晚餐價錢的合理期待。」用餐環境亦令人失望，事主指餐廳並非一般Fine Dining空間，「樓底不高和沒窗的房間」、「椅子是普通的椅加上椅套」、「餐桌是普通的枱加上白枱布」，形容為「媲美酒樓用Partition（隔板）間開的麻雀房」，完全欠缺高級餐廳應有的氛圍與格調。

魔術互動極度尷尬 食物質素未能達標

至於餐廳的最大賣點「魔術」主要靠投影及簡單互動遊戲，事主批評「似小朋友魔術玩意都算」，最大問題是食客跟不上節奏反被職員指責「不專心」，整個過程「像在上課多於享用晚膳」。他又指，主持要求客人用「5歲孩子語氣」講魔法咒語，加上與陌生人搭枱，更令場面極度尷尬。

食物方面，事主指出服務和魔術尚算「配菜」，重點應是食物本身的質素：「我曾期待這5 courses會否為我對女人（妻子）的生日安排挽回一丁體面，可惜還是事與願違。」他形容食物質素相當平庸：「黑醋凍口感太厚重，似食緊舊芝士咁膩；南瓜湯偏甜而冇龍蝦鮮味；和牛又唔問要幾成熟，澳牛肉味偏蘇。」而且擺盤「不華不實，不倫又不類。」

為妻慶生淪尷尬搭枱夜：邊食邊掉眼淚

事主最後總結經歷，「高級餐廳強迫搭枱、強迫社交、強迫參與玩魔術、嘢食又麻麻」，以價錢及體驗而言：「一個字，差」，更稱：「女人（妻子）覺得生日受罪了，委屈了，哭了。是誇張，但也不無其因。」並提醒其他網民：「如果你好似我咁，三餐一宿為口奔馳，特別日子先搵下好西食的話，請放過自己，正正經經行落樓下Walk-in食返個海南雞飯冇咁嬲。」

網民熱議：出面餐廳畀$421.0已經唔使搭枱

帖文一出，隨即吸引大量網民熱議，紛紛留言：「$4210都要搭枱？但係出面比$421.0已經好多餐廳唔使搭枱」、「多謝Ching 壯烈犧牲嘅勸退文」、「高級餐廳佢竟然敢offer你地搭台？真係不知所謂。係我就會去第二到食」、「點搭枱呀大佬，茶餐廳咩」、「四千二可以食更好！」、「當買個教訓啦，呢類餐廳玩多過食，唔好對食物有太大期望，帶小朋友去就好玩，帶女朋友呢啲就唔好了，根本唔係玩浪漫地方。」

有網民分享類似遭遇，「早幾日又係生日同老婆去咗食……魔術又衰，嘢食又難食，已經好想食完快啲走。去到甜品，仲要等佢逐枱逐枱過嚟施『魔法』先可以食得。而所謂嘅魔法，就係個工作人員行埋黎望住你，迫你講媽哩媽哩空，佢就係側邊一到望住你一到噴閃粉…佢嘅魔術係完全冇當過你係一個成年人。」

不過，有人指出餐廳已在訂座頁面列明有機會需搭枱：「我響佢訂座頁面睇到話有機會要搭枱呀……此演出為共享餐桌體驗，最適合二人或四人享用。基於技術理由，您或將被安排與其他客人並排而坐。補充返我係睇Dinner Show有咁寫，唔知樓主嗰個有冇」、「其實做少少功課就知餐廳個設置本身就係咁，佢冇兩人枱，例如另一間都係幾張長枱八個人坐。」

酒店官方回應：對客人不愉快體驗致歉並跟進了解

《星島頭條》記者就事件向該酒店查詢，酒店回覆指餐飲部同事已經與客人聯繫，對他們的不愉快體驗致歉並跟進了解，致力為未來的用餐體驗作出改善，又提及共享餐桌的安排是由於燈光和投影的沉浸式設置，旨在提升體驗，雖然在預訂網站上已提及（相關安排），但將仔細審查座位空間的安排和預訂過程中的接觸點，以提供更佳的客戶體驗，最後亦表示感謝所有到訪餐廳體驗並分享意見的賓客，承諾將繼續優化體驗，並帶來更多創新的餐飲概念。

