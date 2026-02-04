Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀五星酒店自助餐買一送一！$231起歎生蠔/龍蝦/蟹腳/鮑魚/乳豬 晚市升級4小時任食

飲食
更新時間：11:58 2026-02-04 HKT
發佈時間：11:58 2026-02-04 HKT

香港朗廷酒店（The Langham, Hong Kong）The Food Gallery 向來是城中饕客尋覓頂級自助餐體驗的熱門地點，以其豐盛的環球美食和優雅的用餐環境而備受讚譽。最近，餐廳再度推出極具吸引力的餐飲優惠，其中晚市自助餐的「買一送一」推廣，讓顧客能以震撼價格品嚐多款時令海鮮和精緻熱葷，絕對是海鮮愛好者不容錯過的盛宴！

【香港朗廷酒店The Food Gallery自助餐】
>>按此預訂<<

朗廷酒店晚市4小時任食生蠔 激歎回本海鮮盛宴

晚市時段的「珍饈百味」自助晚餐，以琳瑯滿目的冰鎮海鮮作為主打，為食客呈獻一場極致的海洋盛宴。海鮮吧上，即開生蠔肉質飽滿，海水味濃郁，每一口都是來自大海的鮮甜饋贈。體型碩大的波士頓龍蝦肉質緊實彈牙，簡單的烹調便能突顯其無與倫-比的鮮味。而長長的雪場蟹腳更是堆積如山，蟹肉清甜細嫩，讓人回味無窮。除了這些回本之選，更有矜貴的金湯海參鮑魚，口感軟糯，滋補養生。

熱葷方面同樣充滿驚喜，例如香煎鴨肝配上清新的芒果沙沙，油脂甘香與果香交織，口感層次豐富，巧妙地平衡了鴨肝的豐腴。其他精選菜式還包括皮脆肉嫩的鴻運乳豬、肉汁豐腴的燒阿根廷牛肉眼，以及多款精緻甜品，如紅桑子朱古力蛋糕和柚子朱古力蛋糕，為這場盛宴畫上完美句號。

午市$231起歎長腳蟹/麵包蟹 公眾假期加推生蠔

如果想在日間享受一頓寫意的午餐，The Food Gallery的2.5小時海鮮自助午餐亦是絕佳選擇。午市同樣供應無限量長腳蟹和麵包蟹，讓您在陽光下也能盡情享受海鮮的魅力。烤阿根廷沙朗牛排肉質嫩滑，肉味香濃，是肉食愛好者的必試之選。而在星期六、日及公眾假期，午市自助餐更會升級，提供無限量生蠔任食，性價比極高。

【香港朗廷酒店The Food Gallery自助餐】
>>按此預訂<<

  • 預訂日期： 2026年2月4日中午12:00至2月10日晚上23:59

  • 用餐日期： 2026年3月31日前

  • 地址： 香港九龍尖沙咀北京道8號

 

【快閃限量搶 - 買一送一】

  • 自助晚餐 (18:00 – 22:00):

    • 星期一至四：$946/兩位 (平均$473/位)

    • 星期五至日、公眾假期及前夕：$1,030/兩位 (平均$515/位)

  • 自助午餐:

    • 星期一至五 (12:30 – 14:30)：$526/兩位 (平均$263/位)

    • 星期六、日及公眾假期 (11:30 – 15:00)：$706/兩位 (平均$353/位)

【快閃限量搶 - 低至65折】

  • 自助晚餐 (18:00 – 22:00):

    • 星期一至四：成人$591/位｜小童及長者$374/位

    • 星期六、日及公眾假期：成人$644/位｜小童及長者$404/位

  • 自助午餐:

    • 星期一至五 (12:30 – 14:30)：成人$329/位｜小童及長者$231/位

    • 星期六、日及公眾假期 (11:30 – 15:00)：成人$404/位｜小童及長者$306/位

 【香港朗廷酒店The Food Gallery自助餐】
>>按此預訂<<

 

同場加映：康得思酒店自助餐買1送1！人均$461起食北海道毛蟹/生蠔/鐵板鵝肝 農曆新年都適用

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
23小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
22小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
18小時前
星島申訴王|閃戀慘劇 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱 被勒索900萬
06:10
星島申訴王 | 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱被勒索900萬
申訴熱話
4小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
19小時前
億萬富豪動「陰莖增大手術」猝死  驗屍報告揭案情大反轉
億萬富豪動「陰莖增大手術」猝死  驗屍報告揭案情大反轉
即時國際
6小時前
立春｜8大 立春禁忌 做錯無運行 犯太歲+一類人要躲春 / 立春開運法增財運｜農曆新年習俗
親子
2026-02-03 07:15 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半
27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半
社會
22小時前