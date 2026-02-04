尖沙咀五星酒店自助餐買一送一！$231起歎生蠔/龍蝦/蟹腳/鮑魚/乳豬 晚市升級4小時任食

香港朗廷酒店（The Langham, Hong Kong）The Food Gallery 向來是城中饕客尋覓頂級自助餐體驗的熱門地點，以其豐盛的環球美食和優雅的用餐環境而備受讚譽。最近，餐廳再度推出極具吸引力的餐飲優惠，其中晚市自助餐的「買一送一」推廣，讓顧客能以震撼價格品嚐多款時令海鮮和精緻熱葷，絕對是海鮮愛好者不容錯過的盛宴！

朗廷酒店晚市4小時任食生蠔 激歎回本海鮮盛宴

晚市時段的「珍饈百味」自助晚餐，以琳瑯滿目的冰鎮海鮮作為主打，為食客呈獻一場極致的海洋盛宴。海鮮吧上，即開生蠔肉質飽滿，海水味濃郁，每一口都是來自大海的鮮甜饋贈。體型碩大的波士頓龍蝦肉質緊實彈牙，簡單的烹調便能突顯其無與倫-比的鮮味。而長長的雪場蟹腳更是堆積如山，蟹肉清甜細嫩，讓人回味無窮。除了這些回本之選，更有矜貴的金湯海參鮑魚，口感軟糯，滋補養生。

熱葷方面同樣充滿驚喜，例如香煎鴨肝配上清新的芒果沙沙，油脂甘香與果香交織，口感層次豐富，巧妙地平衡了鴨肝的豐腴。其他精選菜式還包括皮脆肉嫩的鴻運乳豬、肉汁豐腴的燒阿根廷牛肉眼，以及多款精緻甜品，如紅桑子朱古力蛋糕和柚子朱古力蛋糕，為這場盛宴畫上完美句號。

午市$231起歎長腳蟹/麵包蟹 公眾假期加推生蠔

如果想在日間享受一頓寫意的午餐，The Food Gallery的2.5小時海鮮自助午餐亦是絕佳選擇。午市同樣供應無限量長腳蟹和麵包蟹，讓您在陽光下也能盡情享受海鮮的魅力。烤阿根廷沙朗牛排肉質嫩滑，肉味香濃，是肉食愛好者的必試之選。而在星期六、日及公眾假期，午市自助餐更會升級，提供無限量生蠔任食，性價比極高。

預訂日期： 2026年2月4日中午12:00至2月10日晚上23:59

用餐日期： 2026年3月31日前

地址： 香港九龍尖沙咀北京道8號

【快閃限量搶 - 買一送一】

自助晚餐 (18:00 – 22:00): 星期一至四：$946/兩位 (平均$473/位) 星期五至日、公眾假期及前夕：$1,030/兩位 (平均$515/位)

自助午餐: 星期一至五 (12:30 – 14:30)：$526/兩位 (平均$263/位) 星期六、日及公眾假期 (11:30 – 15:00)：$706/兩位 (平均$353/位)



【快閃限量搶 - 低至65折】

自助晚餐 (18:00 – 22:00): 星期一至四：成人$591/位｜小童及長者$374/位 星期六、日及公眾假期：成人$644/位｜小童及長者$404/位

自助午餐: 星期一至五 (12:30 – 14:30)：成人$329/位｜小童及長者$231/位 星期六、日及公眾假期 (11:30 – 15:00)：成人$404/位｜小童及長者$306/位



【香港朗廷酒店The Food Gallery自助餐】

