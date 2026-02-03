韓國黑白大廚烘焙版《天下烘焙》熱潮席捲！盤點3大參賽人氣店 廣藏市場蒜容包/弘大人龍店

近年，各式廚藝競賽節目百花齊放，在觀眾間掀起一陣陣美食風潮。近期熱播的《天下烘焙》，便集結了72位來自全球的頂尖烘焙師，共同角逐「韓國麵包王」的榮譽。這場高水準的烘焙對決不僅帶來視覺與味覺的雙重饗宴，也讓大眾對烘焙工藝的熱情再度升溫，帶動了特色烘焙店的探店熱潮。

韓國綜藝《天下烘焙》熱播！72位烘焙師角逐「韓國麵包王」

《天下烘焙》評審陣容鼎盛！《黑白大廚》冠軍、女團成員坐陣

《天下烘焙》由韓國烘焙業界的「K Bakery Global」斥巨資打造，其製作規模堪稱烘-焙界的頂級盛事。節目組在佔地約3305平方公尺的場地中，設置了「32個專業設備」及「300台製麵機器」，為參賽者提供最專業的競技環境。

拍攝場景以沉穩的黑色為主調，突顯現代感與專業氛圍。身穿純白制服的烘焙師在其間穿梭，形成強烈視覺對比，象徵著烘焙藝術的純粹與潔淨。此外，節目的評審與主持陣容同樣星光熠熠，除了有韓國最年輕的麵包師「李錫元」、法國知名甜品師「金娜萊」等業界權威，更邀請到《黑白大廚》冠軍「權聖晙」、女團成員「MIMI」及知名演員「李多熙」參與，共同見證新一代麵包王的誕生。

3大參賽人氣店推介 廣藏市場蒜容包/弘大人龍店

隨著節目熱播，以下三家在韓國極具人氣的參賽烘焙店也成為民眾朝聖的焦點。

廣藏市場蒜容包：GARLIC BOY 갈릭보이

隱身於廣藏市場內的「GARLIC BOY」，主打各式創意口味的香蒜麵包。每一顆麵包都堅持現烤出爐，外層金黃酥脆，內裡散發著濃郁的蒜香與奶油香氣。店家在麵包中間夾入「爆量餡料」，創造出鹹甜交織的豐富層次。招牌「奶酪蒜香麵包」以咬下瞬間的爆漿口感聞名，柔滑的奶油乳酪與蒜香完美融合，風味獨特。

Instagram：garlicboy.kr

望遠洞排隊名店：Ugly Bakery 어글리베이커리

位於「望遠洞」的「Ugly Bakery」是當地極具指標性的排隊名店。自每日中午開門營業起，店外便會迅速聚集起等候的人潮，熱門時段的等候時間可達30分鐘以上，許多熱門品項更經常提早售罄。店內的「奶油麵包」是必買的招牌之一，其特色在於切開麵包時，滿溢而出的奶油餡料，帶來視覺與味覺的雙重滿足。

Instagram：uglybakery

弘大周邊必訪：Butter Bakery 버터베이커리

「Butter Bakery」自2016年創立至今，已在首爾開設三家分店，以多元且精緻的麵包款式吸引了眾多愛好者。店內提供如「朗姆酒風味的無花果麵包」和「明太子結合的牛油風味麵包」等創新口味。除了麵包外，蛋糕同樣備受推薦，使其成為許多人享受下午茶時光的人氣選擇。

Instagram：butterbakery.official