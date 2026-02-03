Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

7-Eleven限時優惠！7-11便利店滿額即享 米/油/罐頭/廁紙8折

更新時間：15:35 2026-02-03 HKT
發佈時間：15:35 2026-02-03 HKT

7-Eleven優惠︱新年將至，又是時候為家居添置日用品。作為本地最方便的連鎖便利店之一，遍布全港及24小時營業的7-Eleven特別受港人歡迎。7-11由即日起推出限時兩天的購物優惠，顧客購買米、油、罐頭、廁紙等日用品滿指定金額，即享8折，輕鬆以更實惠的價錢辦年貨，迎接新歲。

連鎖便利店7-11限時優惠！米/油/罐頭/廁紙全部8折

7-Eleven由即日起至2月4日，一連兩日推出精選產品優惠，只需買滿$100，即享8折。優惠涵蓋多個人氣品牌，切合家庭日常所需。對每日都需要煮飯的家庭來說，米及食油是不可或缺的消耗品，這次優惠中的金象牌頂上茉莉香米，8公斤裝僅售$89，份量十足；而金鳳泰國頂級茉莉香米5公斤裝，折實後亦只需$79.2，同樣是性價比之選。

在食油方面，獅頭嘜及刀嘜都是家傳戶曉的品牌，其純正花生油系列以香氣濃郁見稱，適合各種煎炒煮炸的菜式。這次優惠中，無論是純正或初搾濃香花生油，900毫升3支裝折實價$79.9，非常划算。除糧油食品外，優惠更包括紙巾類產品，維達超靭三層衛生紙16卷裝，折實價$38.4，平均每卷只需$2.4。

其他8折精選產品包括︰

  • 金象牌頂上茉莉香米8公斤︰折實價 $89/包
  • 金鳳泰國頂級茉莉香米5公斤︰折實價 $79.2/包
  • 獅頭嘜純正及初搾濃香花生油900毫升3支裝︰折實價 $79.9/件
  • 獅頭嘜純正花生油900毫升3支裝 ︰折實價 $79.9/件
  • 李錦記舊庄特級蠔油510克2支+頭道原釀頭抽500毫升1支︰折實價 $68.8/件
  • 李錦記舊庄特級蠔油510克2支+蒸魚豉油410毫升1支︰折實價 $68.8/件
  • 刀嘜純正花生油900毫升3支裝︰折實價 $79.9/件
  • 維達超靭三層衛生紙16卷裝獨立包裝︰折實價 $38.4/條 ；即每卷$2.4

 

7-Eleven 8折優惠詳情

  • 優惠日期：即日起至2月4日
  • 內容：凡於7-Eleven分店購買指定油、米、罐頭、卷紙、廚紙、抹手紙，滿$100或以上，該筆交易即可享有8折優惠
  • 條款及細則：優惠以單一交易計算；部分貨品只限於指定店舖提供；數量有限，售完即止
     

資料來源︰7-Eleven Hong Kong

延伸閱讀︰八達通新年一嘟即贏$28回贈！16大餐廳超市額外折扣 美心MX/太興/大生 長者樂悠咭有份！

