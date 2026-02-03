Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

康得思酒店自助餐買1送1！人均$461起食北海道毛蟹/生蠔/鐵板鵝肝 農曆新年都適用

更新時間：13:34 2026-02-03 HKT
發佈時間：13:34 2026-02-03 HKT

康得思酒店自助餐優惠｜康得思酒店The Place餐廳以高質素的自助餐聞名，食材新鮮且選擇豐富。最近推出快閃買一送一優惠，今日（2月3日）晚上9時起經Klook平台預訂，人均$461起即可享用奢華自助晚餐，包括北海道毛蟹、新鮮生蠔、鐵板香煎鵝肝等高級食材，絕對是新春聚餐及慶祝的超值之選！

The Place自助晚餐任食北海道毛蟹＋多款冰鎮海鮮 新春限定意頭菜

康得思酒店The Place自助晚餐的海鮮區供應多款頂級冰鎮海鮮，包括北海道毛蟹、加拿大開邊凍龍蝦肉、紐西蘭生蠔、俄羅斯鱈蟹腳等，每日新鮮空運到港，保持最佳品質；熱食區則提供多款經典烤肉選擇，包括慢火烤製的美國黑安格斯牛肉、香草香料羊架、炭燒豬頸肉等，肉質嫩滑多汁，表面帶有炭香，由廚師現場即席烹調，鐵板區的香煎鵝肝同樣不容錯過。此外，還有各式海鮮熱菜、亞洲風味炒飯與麵食，以及豐富的沙律與前菜選擇，照顧不同口味需求。

除了海鮮，The Place更以高級食材打造奢華體驗。西伯利亞鱘魚子醬顆粒飽滿、帶有獨特奶油香氣與微鹹鮮味，是不少饕客的最愛。餐廳更提供特別禮遇：自助晚餐客人只需額外$79，即可加購10克西伯利亞鱘魚子醬，搭配烤得香脆的麵包片、米餅或布利尼薄餅，再加上酸忌廉與紅洋蔥碎，提升用餐格調。

為慶新春，餐廳由年初一至三供應多款意頭菜，包括寓意吉祥的「發財撈起」、皮脆肉香的「鴻運燒豬」及軟糯香甜的賀歲年糕。

康得思酒店自助餐買一送一 新春優惠詳情 ＞＞按此預訂＜＜

康得思酒店The Place自助晚餐現正推出新春快閃買一送一優惠，今日（2月3日）晚上9時經Klook平台預訂。價格只需人均HK$461起（HK$922/2位，原價HK$1,680/2位），記得把握優惠。

【Klook 新春抵Deal - 快閃買一送一】 ＞＞按此預訂＜＜

  • 價錢：$922起（人均：$461，原價：$1,680）
  • 開售日期：2026年2月3日晚上9時至2月9日
  • 適用日期：2026年2月4日至2月28日
  • ＞＞按此預訂＜＜

香港康得思酒店 - The Place

  • 地址：九龍旺角上海街555號 香港康得思酒店L樓層

