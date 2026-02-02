天丼TENYA青衣店2月底結業！1年內連執2店 攻港8年現剩4分店 食客嘆可惜：撐住呀！

近來香港飲食業結業潮不斷，街坊小店、連鎖品牌以至是經營多年的老字號亦相繼離場。連鎖日式餐廳過江龍「天丼TENYA」自2018年攻港選址青衣城開設香港首店，主打性價比高天婦羅丼、蕎麥麵、日式定食等。惟天丼TENYA近年縮減業務規模，屯門店於去年7月首先結業，不足1年後青衣店宣布將於2月底告別食客，引起街坊大嘆可惜：「冇咗個飯堂！」

天丼TENYA青衣店2月底結業！1年內連執2店 攻港8年現剩4分店

日本過江龍「天丼TENYA」於1989年9月在東京站八重洲地下商場開設首間店，並成為日本暢銷天丼連鎖餐廳之一，在當地擁有逾200間分店。天丼TENYA於2018年攻港，選址青衣城開設香港首店，後來不斷拓展業務，在多區開設分店。天丼TENYA主打天婦羅丼，可另配蕎麥麵、烏冬等，更會因應季節推出時令美食，如夏日期間限定的青檸柚香冷素麵、櫻花季的帆立貝盛合、春日推介的野菜定食，亦有秋冬期間的松葉蟹盛配濃蝦汁蟹肉烏冬。

攻港8年現剩4分店 食客嘆可惜：撐住呀！

天丼攻港至今約8年，惟近日先後結束多間分店業務，包括7月結業的屯門店，不足1年後青衣店亦宣布告別。店方近日於社交平台公布，青衣分店將於2月底結業，感謝一眾街坊多年來的支持，「在青衣城的這段日子，時間過得比想像中快。還記得每到晚餐時段，店裏總是充滿著街坊一家大細的歡笑聲，感謝大家一直以來的包容、支持與喜愛。」店方強調他們對「美味」的初心從未改變，「每一聲『多謝晒』，都是我們珍藏在心底的寶物。這不是結束，而是期待下一次更美好的相遇。」

對於天丼TENYA青衣店結業，不少網民感到不捨，「冇咗個飯堂」、「去青衣城食飯通常都揀你哋，好可惜啊」；有網民希望其他分店能夠堅持，「大埔店撐住啊，我有屋企人好鍾意你哋個牛丼」。不過，有網民認為其出品性價比偏低，而且定價進取，「之前好鍾意食，後期真係越做越冇心」、「重新定個價啦，5算yen賣十幾算，CP值輸晒Sukiya啦。」

天丼TENYA分店

青衣店（營業至2月底）

地址：青敬路31-33號青衣城1地下G02號舖

營業時間：上午11:30 至 晚上10:30

電話：3905 4698

黃埔店

地址：紅磡必嘉街120號黃埔天地百寶坊第3期地下G13號舖

營業時間：中午12:00 至 晚上9:15（平日）、上午11:30 至 晚上9:30（星期六、日及公眾假期）

電話：2376 1878

元朗店

地址：元朗朗日路9號形點I L2樓2059號舖

營業時間：上午11:30 至 晚上9:30

大埔店

地址：大埔安邦路8&10號大埔超級城C區1樓539-541號舖

營業時間：上午11:30 至 晚上9:15

電話：2580 2095

坑口店

地址：將軍澳坑口重華路8號東港城2樓216號舖

營業時間：中午12:00 至 晚上9:00

電話：2656 2328

文:RY

資料及圖片來源:tenyahongkong