陶源酒家25折震撼優惠！$138歎金陵片皮鴨二食 午晚市同價

以高級粵菜聞名的「陶源酒家」，一向是商務宴客或家庭聚會的信心之選。最近，陶源酒家推出網購限定優惠，讓食客能以意想不到的價錢，將餐廳的招牌名菜帶回家中。原價超過五百元的「金陵片皮鴨二食」，現在只需透過AlipayHK「好賞買」平台，即可以$138的震撼價錢換購，折扣高達25折，絕對是近期最不容錯過的餐飲優惠！

陶源酒家片皮鴨優惠 $138歎經典烤鴨兩種食法

陶源酒家推出網購限定優惠，只需透過AlipayHK「好賞買」平台，即可以$138的震撼價錢換購原價超過五百元的「金陵片皮鴨二食」。

「金陵片皮鴨」是陶源酒家多年來深受食客愛戴的招牌菜式。廚師團隊嚴選優質鴨隻，以傳統秘法烤製，成品色澤紅潤，油光亮澤，單是賣相已令人垂涎。這道菜最精華的部分在於其香脆的鴨皮，入口「卜卜脆」，鴨油豐腴而不膩。片皮鴨二食提供了兩種截然不同的味覺享受：第一食是經典的「片皮鴨」，由師傅將最精華的香脆鴨皮連同嫩滑鴨肉片下，配以軟糯的薄餅、清爽的青瓜條和京蔥，再抹上特製的甜麵醬一同享用，口感層次豐富，滋味無窮。第二食則是「鴨件斬件」，將餘下的鴨肉斬件上碟，讓您細嚐鴨肉的原汁原味，無論是直接品嚐或配搭白飯都同樣滋味。

網購獨享逾75%折扣 輕鬆為家庭飯聚加餸

這次的優惠誠意十足，原價$548的「金陵片皮鴨二食」，現在網購自取價僅為$138，折扣幅度超過75%，絕對是千載難逢的機會。此優惠僅限於AlipayHK手機應用程式內的「好賞買」平台獨家提供，於AlipayHK搜尋陶源酒家，即可以優惠價 $138 購買片皮鴨二食，並於指定分店取貨。無論是週末家庭樂，還是平日想為晚餐加一道豪華菜式，這個優惠都能讓您以極親民的價錢，為餐桌增添一道星級飯店水準的美味佳餚，省卻了在家煮食的繁複工序。

陶源酒家片皮鴨優惠

網購優惠價： HK$138（原價 HK$548）

購買平台： 必須經由 AlipayHK App 內的「好賞買」平台購買

兌換方式： 只限外賣自取，不設堂食

兌換期限： 即日起至2026年2月28日（建議兌換前與分店確認）

外賣自取時間： 中午12:00至下午3:30；晚上5:30至晚上9:00

適用分店地址及電話：

灣仔分店： 灣仔菲林明道8號大同商場1至2樓（電話：2258 7688）

尖沙咀分店： 尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地庫1樓（電話：2366 0806）

旺角分店： 旺角豉油街118號仕德福酒店（電話：2770 8228）

重要條款細則：