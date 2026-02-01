WM酒店自助餐快閃買一送一！海味主題$377起 任食生蠔/燕窩/鮑魚/花膠雞煲

香港西貢WM酒店的自助餐向來備受食客追捧，近日酒店與旅遊平台推出新春快閃買一送一優惠，讓饕客以驚喜價享受一場奢華的海鮮自助晚餐。優惠將於今日（2月1日）中午12時正開搶，折後人均只需$377，便可盡情品嚐即開生蠔、燕窩等多款環球美食，絕對是美食愛好者不容錯過的體驗。

2月1日12nn開搶

【WM酒店自助餐快閃買一送一】自助晚餐｜即開生蠔

西貢WM酒店自助餐買一送一優惠！$377起歎奢華燕窩/海鮮buffet

這次買一送一優惠的主角，正是西貢WM酒店咖啡廳廣受好評的「珍饈燕會自助晚餐」。食客甫進餐廳，即可被豐盛的冰鎮海鮮區所吸引，當中包括每日新鮮直送的即開生蠔、鮮甜海蝦、冰鎮海鮮及各款刺身，為盛宴掀開序幕。前菜更見矜貴，大廚以燕窩入饌，炮製出燕窩三文魚青檸慕斯配芝士條、香煎鳳尾蝦伴燕窩芒果汁等精緻開胃菜。

而最令人期待是每位客人均可享用一客香氣四溢的蒜蓉牛油焗鮮鮑魚，以及無限量供應的鮑汁炆魚肚花膠雞鍋，每一口都是極致享受。而熱葷選擇同樣精彩，有手打鮮龍蝦汁帶子鮑魚闊條麵及海參墨魚仔墨汁意大利飯，以及即煮區的串燒、天婦羅亦是即點即炸，保證新鮮熱辣。最後，甜品師傅特別設計了一系列以燕窩為主題的甜品，如燕窩杏仁朱古力果撻及燕窩柑橘朱古力蛋糕、燕窩開心果白朱古力脆脆蛋糕等，為這場華麗的自助餐體驗，劃上甜蜜完美的句點。

另外於2月17日至19日，即大年初一至大年初三期間，WM咖啡廳會推出馬年新春自助晚餐，精選美食包括賀年魚生撈起、上湯龍蝦蟹肉伊麵，以及每位成人尊享佛跳牆一客。多款節日甜品亦會登場，如柑橘朱古力蛋糕、草莓紅桑子蛋糕、車厘子白朱古力蛋糕、黑白芝麻蛋糕及紅豆椰汁糕，讓大家細味甜蜜，共慶新歲喜悅。

優惠價︰$754（人均$377；原價$1,382）

優惠開售日子：2月1日12nn起至2月14日

用餐日期：2月2日至3月31日

WM酒店自助餐優惠