麥當勞全新抵食優惠！$10/2青花椒味雞翼 1方法即享 全新KITKAT 開心果芭菲$14

更新時間：12:30 2026-02-01 HKT
連鎖快餐店麥當勞每星期都會推出不同驚喜優惠予食客，而下星期麥當勞App會推出新一輪的「Value Monday」優惠活動，帶來極具吸引力的加配選項，包括購買任何超值套餐，只需加$10即可享兩件開運青花椒味雞翼，即睇內文優惠詳情！
麥當勞新一輪限時優惠！買套餐即享$10/2隻青花椒味雞翼
由2月2日至2月8日期間，無論是到餐廳櫃檯或自助點餐機點餐，或是經麥當勞App購買任何超值套餐，如巨無霸、板燒雞腿飽或芝士安格斯套餐等，結賬時即可以$10的震撼價額外加購兩隻香氣四溢的「開運青花椒味雞翼」。這款雞翼是新春招財福堡系列的新成員，選用正宗川蜀青花椒秘製醃料炮製，外皮酥脆，內裡嫩滑多汁，每一口都散發著椒麻與鮮香，回味無窮。
除加配優惠外，麥當勞亦準備了兩款超值套餐供大家選擇，包括全新推出的開運青花椒味雞翼4件套餐，以及招財牛堡套餐，只需$39即可享用。此外，早餐時段亦有醒晨超值選全新推介，包括$29的楓糖班戟煙燻煙肉蛋漢堡配飲品，以及$23.5的煙肉蛋漢堡配飲品，更可選配McCafé熱即磨黑咖啡細杯裝，為新一天注入滿滿元氣。
全新KITKAT開心果芭菲 優惠價$14
甜品站方面，除了人氣大熱的「 KITKAT開心果味新地系列」 外，即日起更加推全新App優惠，顧客可以$14購買原價$17的「KITKAT 開心果芭菲」，以濃郁KITKAT開心果威化味新地，搭配日本直送 KITKAT 72%黑朱古力威化、開心果碎及濃厚朱古力醬，一次過歎四重滋味。
麥當勞第五周Value Monday優惠
- 適用日期：2月2日至2月8日
- 優惠地點︰全線分店（除海洋公園、沙田馬場及跑馬地馬場分店）>> 按此 <<
資料來源︰McDonald's
