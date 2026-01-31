大家樂燒味優惠加推延長！$32歎半斤叉燒 $60有齊叉燒加五指毛桃雞 

大家樂的「超值家餸有得揀」燒味外賣優惠一向廣受歡迎，每次推出定必大排長龍。今次更宣佈將延長優惠，讓更多顧客能以實惠價錢，為家人加餸。其中最矚目的「孖寶優惠」，只需$60即可將經典港式燒味與滋潤雞餚帶回家，性價比極高，絕對是晚餐的星級選擇！

大家樂$60孖寶套餐 蜜汁叉燒配搭原隻五指毛桃雞

大家樂燒味優惠加推！

這次優惠的最大亮點，莫過於僅售$60的「孖寶優惠」。套餐包含兩款菜式，分別是「叉燒半斤」及「五指毛桃雞（半隻）」。大家樂的叉燒向來以「新鮮燒製」聞名，其蜜汁叉燒肉質軟腍入味，甜度適中，是大人和小朋友都喜愛的佐飯佳品。半斤的份量，足夠為兩至三人的家庭晚餐增添一份熟悉的港式風味。

套餐的另一主角「五指毛桃雞」，則是一款充滿食療智慧的客家菜式。五指毛桃並非水果，而是一種帶有椰子香氣的藥材，用其烹煮的雞隻，肉質嫩滑，不油不膩。這款組合將濃郁的燒味與清潤的雞餚完美結合，原價需要$91，現在以接近六五折的價錢發售，非常划算。

單點同樣精彩 $32叉燒/$49五指毛桃雞

除了孖寶套餐，大家樂亦貼心提供單點選項，滿足不同家庭的需求。如果只想品嚐經典的港式燒味，可以選擇以優惠價$32購買「叉燒半斤」（零售價$57），即叫即斬，保證新鮮。對於鍾情雞餚的顧客，則可以$49的超值價，選購「足一斤」的「原隻五指毛桃雞」（零售價$68），份量十足，適合大家庭分享。無論是單點還是組合，都體現了這次推廣活動的超值之處。

優惠期限： 加推延長至1月31日

適用時段： 下午3時後

優惠詳情：

孖寶優惠： 叉燒半斤 + 五指毛桃雞 (半隻免斬) - $60 (零售價$91)

單點叉燒： 叉燒半斤 - $32 (零售價$57)

單點雞： 五指毛桃雞 (原隻免斬) - $49 (零售價$68)

條款及細則：

此優惠只限外賣。

如需將「孖寶優惠」中的半隻雞斬件，售價為$68。

食品圖片僅供參考。

優惠受條款及細則約束，詳情可向店員查詢。

2大連鎖快餐優惠 一粥麵/大快活

1. 美心MX：港式早餐優惠

美心MX推出全新港式早餐優惠，以$32起的價格提供暖胃的「是日靚粥」配搭全新「酥脆油炸鬼」。顧客還可選擇加價升級，只需$3起，即可搭配香煎蘿蔔糕或港式燒賣等點心，享受一頓豐富而經典的港式早餐，為寒冷的早晨帶來溫暖。

2. 大快活︰賀年套餐優惠

為迎接馬年，大快活推出多款新春限定美食。晚市「富貴迎春二人餐」僅售$138，即可品嚐海鮮粉絲煲及菠蘿大蝦咕嚕肉等豐富菜式。下午茶時段則有「新春黃金包」，外脆內軟，會員更享折扣。團年飯首選「新春盆菜」，會員價$519起，訂購滿額再送$200優惠券。

資料來源︰大家樂 Café de Coral、大快活 Fairwood、美心MX (Maxim's MX)