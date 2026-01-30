新年送禮推介｜圍村風味蝴蝶酥/國際金獎氈酒/奢華版溏心鮑魚撈蝦籽麵 創意賀年禮盒$78起

農曆新年將至，在這個講究「好意頭」與團圓的節日，送禮不僅是心意，更是一種品味的展現。以下三大新年送禮推介，從顛覆味蕾的圍村風味蝴蝶酥、榮獲國際大獎的香港手工氈酒，到星級食府出品的奢華鮑魚撈麵，各有特色。不論是追求文化底蘊、本土情懷，還是極致尊貴的滋味，這些精選禮品都能助您送上一份與別不同且體面過人的新春祝福，為親朋好友帶來滿滿驚喜。

1. 屏山鄧氏父女檔新品牌「盆承」：傳統圍村滋味化身時尚法式賀禮

若想在眾多傳統禮盒中脫穎而出，由元朗屏山鄧氏父女檔聯手打造的全新時尚品牌「盆承 TANG POON CHOI」絕對是令人驚喜的首選。品牌將擁有八百年歷史的屏山圍村飲食文化，大膽揉合現代法式烘焙工藝，將傳統「盆菜」與「九大簋」的靈魂風味，轉化為精緻的蝴蝶酥與夾心曲奇，讓這份原本只存在於圓桌上的厚重滋味，變身為輕盈時尚的賀年禮盒，話題性與文化底蘊俱備。

首創土魷與花菇入饌蝴蝶酥

提到蝴蝶酥，大眾印象多為甜味，但「盆承」的盆菜風味蝴蝶酥系列卻打破了既定框架，為味蕾帶來前所未有的衝擊。土魷蝴蝶酥將盆菜中的提鮮靈魂——土魷（乾魷魚）經鮮磨處理後融入法式酥皮，入口瞬間鹹甜交織，令人一試難忘。

另一款子薑菠蘿味蝴蝶酥，則以天然果甜中和子薑的溫潤辛香，清新解膩。系列設有 3 片裝（HK$78）、8 片裝（HK$168）及 12 片裝（HK$238）等多種規格，豐儉由人，無論是自用嚐鮮還是商務送禮都相當體面。

神還原九大簋名菜 芋頭鴨與梅子鴨夾心曲奇

除了蝴蝶酥，九大簋夾心曲奇系列同樣展現了非凡創意。芋頭鴨風味曲奇以手工香脆曲奇包裹著紫色的芋頭白朱古力內餡，完美復刻了芋泥與鴨肉融合的濃郁香氣，口感絲滑綿密。另一款梅子鴨風味曲奇則將酸甜梅子融入餡料，集酸、甜、鹹於一身，生津開胃。曲奇系列備有 2 片裝三角禮盒（HK$58）及 10 片裝潘朵拉禮盒（HK$258），包裝設計摩登，送禮大方。

「盆承 TANG POON CHOI」

K11 Art Mall Pop-up Store

日期： 2026 年 1 月 3 日至 4 月 2 日

時間： 上午 11 時至晚上 9 時

地點： 尖沙咀 K11 Art Mall

地址： 香港屏山元朗屏山屏廈路塘坊村 36 號地下

營業時間： 星期一至日 11:00 - 18:00

2. 香港製造 N.I.P 無名氏氈酒：必搶「捌億」麻雀特別版賀歲

拜年送禮除了傳統的糖果餅乾，一瓶滿載香港情懷與世界級榮譽的本地手工烈酒，亦能彰顯送禮者的品味與心思。本地氈酒品牌 N.I.P 無名氏今年新春帶來充滿好意頭的「捌億」麻雀特別版及全新「鴛鴦」口味氈酒，絕對是今個新年最「飲得杯落」的賀歲佳品。

喜氣洋洋「捌億」特別版 金箔入酒體面富有

新春團拜，麻雀耍樂少不了。N.I.P「捌億」麻雀特別版手工氈酒（HK$680） 正是為此而生。酒標設計靈感源自經典賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》中「心中富有」的一幕，玩味十足。酒液亦極致奢華，揉融了金箔、鐵觀音、桂花、陳年陳皮與南棗等中式賀歲元素，入口散發著甘甜茶韻與柑橘辛香。搖晃瓶身，金箔飛舞，視覺效果十足。

創新港式風味 「鴛鴦」貓茶氈酒演繹地道情懷

若想尋找獨特口味，2026 年新登場的貓茶氈酒第三話 - 「鴛鴦」（HK$598） 是驚喜首選。品牌聯乘插畫家 Kathy Lam 推出，將港式茶餐廳經典「鴛鴦」神髓完美復刻。以頂級茉莉龍珠、毛峰香片配搭埃塞俄比亞水洗咖啡，讓茉莉花香、杏桃甜韻與伯爵茶香在舌尖層層綻放。酒標上形影不離的貓狗拍檔，象徵著茶與啡的完美融合，適合送給喜歡嘗鮮或鍾情港式文化的朋友。

N.I.P 無名氏

網上商店： N.I.P 無名氏官方網店 >>按此<<

實體銷售點： 香港國際機場 Duty Zero、City'super、崇光百貨、HKTVmall、以及大型連鎖超市百佳及惠康集團等。

社交媒體： Instagram (@nipdistilling)

3. 黑珍珠一鑽食府「唐述」：溏心鮑魚撈蝦籽麵極品禮盒

想傳統與奢華兼備？位於中環國際金融中心、榮獲「黑珍珠一鑽」殊榮的中菜食府「唐述 Chinesology」，今年特別推出極具氣派的「溏心鮑魚蝦籽麵禮盒」，嚴選頂級南非鮑魚配搭本地老字號手工蝦籽麵，將傳統粵式「撈麵」昇華至殿堂級享受，絕對是今個新春饋贈親友或商務送禮的至臻之選。

南非「金溏鮑皇」配三十六小時慢熬秘製醬汁

禮盒的靈魂在於其用料之上乘。唐述嚴選來自南非東倫敦至伊利沙伯港純淨海域的珍稀乾鮑，該處水質澄澈，鮑魚以 14 種天然海藻為食，肉質特別柔韌醇厚，被譽為「金溏鮑皇」。為了完美引發鮑魚的鮮味，廚藝團隊採用老雞、金華火腿、瑤柱、陳年特選花膠及西班牙黑毛豬火腿等矜貴食材，慢火燉煮 36 小時。濃縮後的醬汁膠質豐富，讓人回味無窮。

七十年工藝傳承 手工蝦籽麵演繹港式經典

所謂「好馬配好鞍」，頂級鮑魚自然需要絕佳的麵條相襯。禮盒中的蝦籽麵源自擁有逾七十年歷史的本地品牌「錦興粉麵食品」。這款手工麵條以爽滑彈牙見稱，製作過程中混入大量優質蝦籽，鹹鮮味濃。當「金溏鮑皇」的濃郁鮑汁均勻掛在每一根蝦籽麵上，再灑上禮盒附送的自家炒製頂級鮮蝦籽，鮮味在口腔中層層爆發，完美演繹了香港經典美食文化的精髓。

「唐述」溏心鮑魚蝦籽麵禮盒