連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8

農曆新年將至，又是吃團年飯或開年飯的重要時刻。作為廣受食客歡迎的連鎖中菜酒樓，龍寶酒家以其親民的價格成為許多家庭節日聚餐的熱門選擇。而龍寶日近宣布旗下多間分店會推出一系列優惠，包括低至$5的鹽焗雞及$20.8燒乳鴿，而且標明「歲晚新春，照常營業，決不加價」，讓食客度過一個豐盛又溫馨的新春佳節。

龍寶酒家6大分店超值晚市優惠！$5半隻鹽焗雞

連鎖酒家龍寶酒樓再現「$5雞」優惠，推出多款晚市特價小菜。

連鎖酒樓龍寶酒家旗下分別位於深水埗、葵芳、葵涌、宋皇臺、觀塘及佐敦的6大分店，由即日起推出多款晚市小菜優惠，最令人驚喜有東江鹽焗雞，將以$10全隻及$5半隻的破天荒價錢發售，2至5位可享半隻、6至10隻位享一隻，而11位或以上可享2隻，絕對是餐桌上性價比最高的加餸之選。

另外，晚市優惠還有鎮店之寶「龍寶燒鵝王」，低至優惠價$38可享，皮脆肉香，鵝油豐腴，9位或以上入座可享以$128享用全隻。一頓圓滿的團年飯怎能缺少寓意「鴻運當頭」脆皮乳豬？龍寶酒家特別推出脆皮乳豬優惠，只需$128即可品嚐4分1隻，最適合2至4人的小家庭。而寒冷冬日最適合歎養顏花膠雞煲，食客可以優惠價$168換購（原價$228），4至6人適用。

多款小菜激抵價 燒鵝王$38起+$20.8燒乳鴿

除矜貴的雞煲與經典燒味外，龍寶亦提供多款海鮮及招牌小菜優惠，包括「年年有餘」的$88沙巴老虎斑，即叫即蒸，魚肉鮮甜嫩滑。而皮脆肉嫩的馳名燒乳鴿亦是佐酒佳品，每隻僅售$20.8，是許多食客的必點菜式。值得留意是，龍寶酒家宣布於歲晚新春期間會照常營業，而且「決不加價」，讓食客於農曆新春期間以最抵價錢品嚐多款美食。

龍寶酒家優惠詳情

分店︰ 深水埗總店︰深水埗元州街280號 葵芳店︰葵義路15號葵芳閣 葵涌恒景店︰榮芳路9號恒景花園商場 宋皇臺店︰馬頭涌道90-98號 觀塘店︰開源道68號觀塘廣場 龍寶宴會廳佐敦恒豐店︰彌敦道216-228號恒豐中心

適用時段︰晚市6pm後

條款及細則：只限堂食，不設外賣及攜走；各優惠價食品不可同時享用；沙巴老虎斑於星期五至日公眾假期每條需另加$20；需另加13%服務費



2大酒樓優惠 稻香/盈館

1. 稻香外賣優惠︰買滿$50送$10優惠券

稻香酒樓近日推出「外賣狂賞」優惠，顧客只需於外賣專檔消費滿港幣$50，即可獲得$10優惠券一張，適用於下次消費，讓您盡享美食同時節省更多。稻香提供多元化的外賣選擇，從鑊氣小菜到生猛海鮮，應有盡有。當中，皮脆肉嫩的招牌燒乳鴿是食客的必點之選。此外，稻香亦為上班族提供價格實惠、配搭自由的兩餸及三餸飯，滿足快速用餐的需求。

2. 盈館︰$9.8點心優惠

位於旺角的新派酒樓「盈館」近日推出震撼早市點心優惠，食客可以每款$9.8的價格，無限量任點多款點心。點心選擇繁多，包括外脆內軟的香煎蘿蔔糕、多汁彈牙的時菜牛肉球及鬆軟飽滿的雞球大包等。此外，傳統的潮州蒸粉果與擂沙煎堆仔等經典點心亦在優惠之列，為食客提供豐富選擇。