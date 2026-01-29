大家樂午市限定優惠！$42歎五指毛桃雞配台式肉燥飯 再送粒粒紅豆冰

在繁忙的都市生活中，午餐不僅是為了果腹，更是補充能量、稍作歇息的重要時刻。香港廣受歡迎的連鎖快餐店大家樂，向來餐點多元化且性價比高，最近更特別推出了一款午市限定的養生之選——「五指毛桃雞．台式肉燥飯」。現在僅以$42的優惠價，便能享受到這份滋味滿載的套餐，還附送一杯清涼解渴的紅豆冰，絕對是今夏不容錯過的飽肚抵食組合！

大家樂五指毛桃雞配惹味肉燥飯 雙重口感一試難忘

大家樂推出了午市限定優惠——「$42 五指毛桃雞．台式肉燥飯配紅豆冰」。

這次大家樂推出的「五指毛桃雞．台式肉燥飯」絕對是誠意之作。主菜的五指毛桃雞，特意選用了近年備受追捧的養生食材「五指毛桃」，這種藥食同源的植物素有「廣東人參」的美譽，具有健脾補肺、益氣利濕的功效。以五指毛桃烹調的雞件，滋補而不燥熱，散發著獨特清香。除了養生的雞件，套餐的另一亮點便是正宗的台式肉燥，淋在熱騰騰的白飯上，讓人食指大動。

在物價持續上漲的今天，要尋找一份$50以下的優質午餐並不容易。大家樂推出的這款$42套餐，不僅包含了精心烹調的五指毛桃雞和台式肉燥飯，更貼心地附送一杯經典的紅豆冰。在品嚐完味道濃郁的主食後，喝上一口冰爽的紅豆冰，既能消暑解膩，也為這頓午餐畫上完美的句號，性價比十足。

大家樂五指毛桃雞肉燥飯優惠詳情

優惠期限： 即日起，午市時段限定

優惠詳情： 五指毛桃雞．台式肉燥飯附送紅豆冰一杯， 優惠價$42

條款及細則： 優惠只限午市時段供應。 各分店供應情況或有不同，詳情請向店員查詢。 圖片只供參考。



2大連鎖快餐優惠 一粥麵/大快活

1. 一粥麵︰快閃優惠$99羊腩煲

一粥麵由1月28日至30日限時推出暖胃煲仔菜優惠，原價$198的枝竹羊腩煲，現以半價$99發售。這道菜選用一磅肥瘦均勻的羊腩，配以秘製醬汁燜煮，並附送一份唐生菜，性價比極高。餐廳亦同步推出另一款經典小菜紅燒原隻豬手，可以$38的優惠價購買，無論是佐飯或加餸，都是實惠的選擇。

2. 大快活︰App會員尊享全單8折

連鎖快餐集團大快活由即日起至1月30日，其手機App會員可享限時優惠。會員透過App點選各時段的堂食或外賣，結賬時全單即享8折。優惠涵蓋全日4市的套餐及單點美食，但折扣不適用於購買零售產品、千層花型蛋撻、指定茶市與晚市套餐，以及盆菜和派對美食。

資料來源︰大家樂 Café de Coral、大快活 Fairwood、一粥麵