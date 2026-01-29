奇華賀年禮盒限時8折！蛋卷/蝴蝶酥/杏仁條$44起 一連5日門市網店同步

農曆新年將至，又是與親朋好友團聚、互贈禮品以表心意的溫馨時刻。香港家傳戶曉的經典品牌「奇華餅家」，一直以其優質的傳統禮餅深受大眾歡迎，成為許多人新年送禮的不二之選。為迎接新年，奇華餅家特別推出限時賀年優惠，多款人氣禮盒低至8折，讓您以優惠價錢，將滿載祝福的甜蜜滋味送到摯愛手中！

奇華賀年禮盒優惠 蛋卷/蝴蝶酥/鳳梨金酥低至$44起

奇華餅家賀年禮盒限時8折優惠，蛋卷、蝴蝶酥、杏仁條等低至$44起。

新年送禮講求心意與體面，奇華餅家的賀年禮盒不僅包裝精美，其內涵更是滿載香港的傳統風味，無論是家庭團聚分享，還是拜訪親友，都顯得大方得體。這次8折優惠涵蓋多款皇牌產品，當中包括奇華的經典之作蛋卷，其金黃酥脆的口感與濃郁的牛油蛋香，充滿懷舊風味，是大人和小朋友都無法抗拒的美味。牛油蛋卷禮盒 (18件裝) 八折後折實價更低至$44（原價$55），非常划算。

同樣備受追捧的還有蝴蝶酥與杏仁條；蝴蝶酥的魅力在於其層次分明的酥皮，咬下去鬆脆可口，面層的焦糖甜而不膩；而杏仁條則在酥皮上鋪滿香脆杏仁片，增添豐富的堅果香氣，是下午茶點或招待客人的精緻選擇。此外，寓意好運「旺來」的鳳梨金酥也是送禮佳品，這款點心結合了台灣風味與港式餅藝，金黃酥香的外皮包裹著甜中帶微酸的鳳梨果肉，口感軟糯，果香四溢。

奇華餅家賀年禮盒8折優惠詳情

優惠期限 ：1月29日至2月2日

優惠內容：多款人氣賀年禮盒可享8折優惠，包括蛋卷、蝴蝶酥、杏仁條及鳳梨金酥等。

適用範圍：

條款細則：