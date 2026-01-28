Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港島海逸君綽酒店星級點心放題！150分鐘任食45款點心/燒味/甜品 $121加一位兼送鮮鮑/遼參/燕窩燉奶

飲食
更新時間：19:08 2026-01-28 HKT
發佈時間：19:08 2026-01-28 HKT

坐落於港島海逸君綽酒店內的知名中菜食府「君綽軒」，以其精緻正宗的粵菜及匠心製作的點心聞名，是許多饕客品嚐高級中式料理的必然之選。最近，君綽軒推出限時快閃優惠，食客能以第二位僅需HK$121驚喜價格，享受一場長達150分鐘的星級點心盛宴。折後兩人均分僅需$297，更額外贈送鮑魚及燕窩等矜貴菜式，絕對是點心愛好者的一大喜訊！

【君綽軒150分鐘午市/晚市點心放題】第二位 HK$121
>>按此預訂<<

君綽軒點心放題 任選45款即叫即蒸點心+創意美食

這次的放題體驗，最吸引人之處莫過於其琳瑯滿目的菜單，涵蓋超過45款特色點心、燒味及美饌。點心即叫即蒸，確保新鮮熱辣。必試的「君綽軒蝦餃皇」，皮薄晶瑩，包裹著爽彈大蝦；「蟹籽燒賣」則肉汁豐腴，鮮味十足。此外，如「蒜香蒸排骨」、「蜜汁叉燒包」及「迷你奶皇包」等經典款式均做得一絲不苟。同時，食客亦可品嚐到「香芹鮮菇蝦餃」等坊間較少見的創意配搭，滿足對傳統與創新的雙重追求。

除了傳統蒸點，一系列香脆可口的煎、炸、焗點心同樣不容錯過。外層酥化的「叉燒酥」、鹹香軟糯的「鹹水角」、以及金黃誘人的「芝麻蝦多士」，每一款都展現出師傅的精湛手藝。當中，「X.O.醬蘿蔔糕」更是鑊氣十足，每一口都能嚐到蘿蔔的清甜與X.O.醬的微辣咸香。放題菜單更包括「蜜汁叉燒」、「海蜇青瓜」等精緻頭盤，以及「銀芽豉油皇炒麵」、「滑雞粥」等粥麵，選擇極為豐富。

尊貴升級！免費獲贈鮑魚遼參及燕窩燉奶

是次優惠最讓人驚喜的，是每位惠顧放題的賓客，均可免費獲贈一份尊貴禮遇，包括「豐料養生靚湯」、「葡汁焗鮮鮑拼遼參」及「燕窩燉奶」各乙客。嫩滑的鮑魚與遼參，配上香濃的葡汁，滋味無窮；餐後再來一客滋潤養顏的燕窩燉奶，為這場豐盛的點心盛宴畫上完美句號。這個免費升級，無疑讓本已極高的性價比再度昇華，帶來酒店級的奢華餐飲享受。

  • 優惠價錢： 星期一至日 原價 HK$401/位，第二位 HK$121
    （折後HK$594/2位，平均 HK$297/位， 已包括加一服務費及茶芥費）

  • 尊貴禮遇： 每位食客可免費獲贈「豐料養生靚湯」、「葡汁焗鮮鮑拼遼參」及「燕窩燉奶」乙客

  • 預訂期限： 2026年1月29日15:00 至 2月4日23:59

  • 用餐日期： 2026年1月30日 至 2月28日

  • 地址： 香港北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓君綽軒

  • 備註： 優惠受條款及細則約束，詳情請參閱預訂網站。

 

