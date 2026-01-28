Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北角$39兩餸飯放題！極速加價被「玩爛」？食客目擊剩兩餸任食 網民驚嘆：到底個市有幾差

飲食
更新時間：16:56 2026-01-28 HKT
發佈時間：16:56 2026-01-28 HKT

香港飲食市場競爭激烈，不少食肆以超低價任食放題吸引食客。北角一間餐廳近日推出任食兩餸飯放題，只需$29即可任飲任食幾十款小菜，引來不少市民光顧。不過，在爆紅短短數日後即加價至$39，有食客到場後更發現供應款式及份量大減，表示僅剩兩餸任食，引起網民熱議，直指「咁快就玩爛咗」。

北角$29兩餸飯放題爆紅！極速加價後即被「玩爛」十餸變兩餸任食？

北角一間餐廳近日趁新張推出任食兩餸飯放題，以$29/位的價格供應幾十款惹味小菜、新鮮蔬果、粥粉面飯、甜品、鮮奶，以及凍飲熱飲任飲，店家更稱是「自助餐大排檔價錢，酒店式享受」，並強調是以「蝕本價」供應：「價錢隨時上調，冇得提早通知」。有食客分享菜式，表示當時供應咖喱雞、排骨、皮蛋瘦肉粥、生果等多款菜式，大讚抵食，「雖然嘢食都油，但佢係賣平」，迅速吸引大量食客光顧。

數日後，店家調整價格至$39，有食客於中午時段前往，於12時20分被告知「截左龍唔俾入」，並發現當時僅剩咖喱雞、炒蛋、橙及「疑似星洲米」等少數菜式，無奈指：「影完相就走人。」

網民直指「圍唔到皮」：到底個市有幾差

對此引起網民熱議：「十餸變兩餸任食？」、「咁快就玩爛咗」、「剩番咁少任食，$39我就唔食囉！」、「入到去乜都無得食」、「好似打仗咁」、「一想像全場幾廿人齊齊湧去喪搶兩味餸就咩胃口都冇」、「呢啲咁嘅優惠嘢，一定爭崩頭，我就唔會去。」、「菜式唔算吸引，但係價錢真係平，食唔食要視乎個人喜好」

來源：Faceook群組@香港兩餸飯關注組

文：M

