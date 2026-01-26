連鎖快餐店外賣加餸優惠！枝竹羊腩煲$99+紅燒豬手$38 一連3日限時供應

深受大眾歡迎的連鎖快餐店一粥麵，向來是許多人解決正餐或下午茶的熱門選擇。一粥麵日前宣布推出限時外賣快閃優惠，當中包括人氣冬日暖身菜式枝竹羊腩煲及紅燒豬手，低至半價即可帶回家，最適合在微涼天氣中品嚐。

一粥麵限時外賣優惠！半價歎枝竹羊腩煲 送唐生菜

一粥麵推出限時外賣快閃優惠，一連3日枝竹羊腩煲及紅燒豬手低至半價。

天氣轉涼，沒有甚麼比一鍋熱騰騰的煲仔菜更暖心暖胃。一粥麵這次推出的快閃優惠主角，就是一磅裝的枝竹羊腩煲，選用肥瘦適中的羊腩，以秘製醬汁燜煮至肉質軟腍入味。優惠羊腩煲更貼心附送一份唐生菜，讓食客在品嚐濃郁羊腩的同時，也能以蔬菜平衡口感。由1月28日至30日期間，原價$198的枝竹羊腩煲現以$99的半價優惠即可享用，性價比極高。

除暖身的羊腩煲，一粥麵亦同步推出另一款極受歡迎的經典小菜。紅燒原隻豬手以傳統方法炮製，燜煮至外皮軟糯，而肉質則保持鮮嫩多汁。濃郁的紅燒醬汁鹹香帶甜，層次豐富。無論是作為佐飯小菜，還是額外加餸，都是絕佳的選擇。原價$58的紅燒豬手現以優惠價$38即可換購，非常划算。

一粥麵外賣優惠

2大連鎖快餐店優惠 大家樂/大快活

1. 大家樂︰推$34超值早餐 有牛扒配炒麵

連鎖快餐店大家樂近日推出全新早餐優惠，顧客可以$34享用一份包含香煎牛扒、腸仔及港式炒麵的套餐。這份早餐以份量十足的香煎牛扒為賣點，配上經典的惹味腸仔和提供飽足感的炒麵，組成中西合璧的早餐組合。套餐亦附送港式奶茶、咖啡或凍飲等飲品，讓顧客以豐盛的餐點開始新的一天。

2. 大快活︰App限時優惠 一連5日全單8折

連鎖快餐集團大快活推出快閃折扣，由即日起至1月30日，會員凡使用其官方手機App點餐，無論堂食或外賣，結賬時均可享8折優惠。優惠適用於早、午、茶、晚市時段，大部分套餐及單點項目如煲仔飯及咖喱系列等均適用。惟需注意，此折扣不適用於零售產品、千層花型蛋撻、部分茶市及晚市套餐、盆菜與派對美食。

