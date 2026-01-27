朗廷酒店自助晚餐買1送1！任食生蠔/龍蝦人均$473起 歎金湯鮑魚花膠/煎鴨肝

尖沙咀朗廷酒店The Food Gallery以現代時尚環境和即席烹調環球美食聞名，供應豐富海鮮、燒烤和精緻甜品自助餐，深受本地食客和旅客喜愛。最近，餐廳與旅遊平台Klook合作推出買一送一優惠，「珍饈百味」自助晚餐二人同行只需$946（人均$473），大歎即開生蠔及波士頓活龍蝦等，性價比極高，適合新年聚餐或慶祝場合。

朗廷酒店自助餐優惠！任食生蠔/波士頓龍蝦/煎鴨肝

尖沙咀朗廷酒店The Food Gallery近日推出「珍饈百味」自助晚餐，供應多款時令海鮮、惹味燒烤、精緻美食及誘人甜品。其中，尤其以海鮮區最受歡迎，即開生蠔新鮮肥美，肉質爽脆，直接享用或配檸檬更添風味；波士頓活龍蝦配蒜香蔥油，蝦肉厚實彈牙，蒜香濃郁；中式熱盤則有金湯海參鮑魚扣花膠，濃郁滋補，適合養生食客；香煎鴨肝配烤牛油多士及芒果沙沙，鴨肝外脆內嫩，芒果酸甜平衡油膩，帶來法式風情。

除此之外，自助餐同時提供多款美食，如烤乳豬卷皮脆肉嫩，油香四溢；西班牙海鮮飯米粒飽滿，湯汁濃郁入味，呈現地道風味。至於甜品方面亦有不少選擇，有紅桑子64%朱古力蛋糕、法式焦糖燉蛋、法式可麗餅、巴斯克芝士蛋糕、雜梅千層酥等，為豐盛晚餐畫上完美句號。

尖沙咀朗廷酒店The Food Gallery推出自助晚餐優惠，由2026年1月27日中午12時起至2月2日經Klook平台預訂，即可享買1送1優惠，二人同行$946（人均$473起，原價$1,734/2位），適用日期為2026年1月28日至2月28日。

朗廷酒店The Food Gallery自助餐買一送一優惠