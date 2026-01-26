澳門上葡京自助山快閃買一送一！午市自助餐$197/位歎生猛海鮮 晚市自助餐另送任食火鍋88折！

到澳門食Buffet 必會提起它的名字：上葡京綜合度假村的「自助山」，自助山以其獨特的亞洲美食市集風格，一直深受食客歡迎。今日(26日)旅遊平台 KKday 突發推出自助山震撼快閃優惠，其中最吸引的莫過於自助午餐「買一送一」，折後每位僅需港幣$197，這口價可謂前所未見，有意過大海的朋友不妨留意留意。

澳門上葡京自助山買一送一！午市自助餐 歎盡冷盤海鮮+燒烤 人均$200有找！

對於海鮮愛好者來說，「自助山」的午市自助餐絕對不容錯過。優惠期間，食客能以人均不足二百元的價格，享用多達八款人氣冷盤海鮮，從鮮甜的蝦隻到飽滿的青口，搭配時令刺身與精緻的壽司卷物，帶來極致的海洋風味。除了琳瑯滿目的海鮮，餐廳更提供多款香濃惹味的東南亞地道美食，例如充滿藥材香氣的新加坡肉骨茶、炭火香氣十足的馬來西亞沙嗲烤肉串，以及風味獨特的印度羊肉卡巴，讓您的味蕾穿梭於亞洲各地。

優惠價： HK$394/兩位 (平均 HK$197/位)

原價： HK$394/位

全新晚市 增設任食四川麻辣火鍋 專享88折

晚市方面，「自助山」因應冬日時節，迎來升級，推出了無限量任食火鍋，為冬日帶來暖意。食客可品嘗自助餐美食之餘，更可從三款精心熬製的湯底中選擇，包括香辣過癮的「四川麻辣火鍋湯底」、溫潤滋補的「滋補藥材雞湯」以及酸甜開胃的「鮮番茄豬骨湯」。搭配生猛海鮮、頂級肉類拼盤、雜錦丸子及時令蔬菜，無論是朋友聚餐或家庭樂，都能大快朵頤。晚市自助餐提供限量88折優惠，更可疊加使用澳門餐飲優惠碼，享受滿額再減的雙重折扣，讓這場火鍋盛宴更顯超值。

澳門上葡京自助山買一送一優惠詳情及預訂方法

優惠方案： 澳門上葡京酒店｜「自助山」餐廳自助餐

預訂網址： 按此連結

優惠預訂期： 2026年1月26日中午12:00至2月1日晚上23:59

適用餐期： 2026年1月27日至2月28日（情人節及農曆新年均適用）

地址： 澳門上葡京三樓

【KKday 快閃｜限量 88 折】自助晚餐（含無限量任食火鍋）（>>預訂按此<＜）

星期一至四： 成人 HK$852/位；兒童 HK$458/位 使用優惠碼「26MACAO100」滿 HK$500 減 HK$100 使用優惠碼「26MACAO200」滿 HK$1000 減 HK$200 滿減後成人最終價： HK$752/位

星期五至日： 成人 HK$862/位；兒童 HK$512/位 使用優惠碼「26MACAO200」滿 HK$1000 減 HK$200 滿減後成人最終價： HK$762/位 滿減後兒童最終價： HK$412/位



