街坊酒樓大劈價？$39歎豉油雞/$68食海鮮 六款晚市精選吸客

飲食業激爭激烈，不少食肆都選擇劈價求存。位於土瓜灣欣榮花園的「盈苑海鮮酒家」，最近就特別推出「晚市大優惠」，精選六款招牌菜式以震撼價回饋街坊，當中包括$39半隻豉油雞，以及僅售$68的清蒸沙巴仔和白灼海蝦，性價比甚高。

土瓜灣盈苑海鮮酒家 晚市優惠$68任選清蒸沙巴/白灼海蝦

土瓜灣盈苑海鮮酒家推出「晚飯大優惠」。

對於海鮮愛好者而言，這次的優惠絕對不容錯過。首推的「清蒸沙巴仔」，一整條約一斤重，僅以$68即可享用。沙巴仔肉質嫩滑，魚味鮮甜，以最能突顯原味道的清蒸方式處理，淋上滾油和頭抽，是粵菜的經典滋味。同樣只需$68的「白灼海蝦」，將新鮮海蝦簡單灼熟，蝦肉爽口彈牙，鮮味十足。若想犒賞自己，可選擇「南非鮑扣玉掌」，每位震撼價$58，以矜貴的南非鮑魚搭配炆得軟腍入味的玉掌，膠質豐富，口感絕佳，是體面的宴客菜式。

經典燒味特價 $39豉油雞/BB豬低至$198

除了海鮮，優惠亦包括多款經典肉類菜式。節慶必備的「堂剪BB豬」，脆卜卜的芝麻皮下是嫩滑多汁的豬肉，現在僅以$198即可品嚐半隻。而家常菜的代表「頭抽豉油雞」，更是達到了$39半隻、$78一隻的價錢，雞肉嫩滑，豉油汁鹹香入味，送飯一流。如果想來點滋補湯品，「濃湯雞煲翅」以$398一份的優惠價登場，原價$688，湯頭濃郁鮮美，用料十足，暖心又暖胃。

盈苑海鮮酒家晚市六選一優惠

地址： 九龍宋皇臺馬頭角道3田3號欣榮花園1樓101舖

訂座電話：2866 9898

優惠內容（晚市六選一）：

清蒸沙巴仔 (約1斤)：$68 (原價$168)

白灼海蝦：$68 (原價$198)

南非鮑扣玉掌：$58/位 (原價$108/位)，兩位起計

堂剪BB豬：$198/半隻, $368/隻

頭抽豉油雞：$39/半隻, $78/隻

濃湯雞煲翅：$398/份 (原價$688)

條款及細則：