麥當勞推 My Melody & Kuromi 迷你水晶麻雀！1方法入手兼享$40美食禮券 即睇換購攻略

麥當勞My Melody ＆ Kuromi 水晶麻雀｜麥當勞又有驚喜！這次與Sanrio的夢幻組合——人氣高企的My Melody與Kuromi攜手合作，在新春為粉絲們獻上一份別出心裁的賀年大禮。隆重宣佈推出極具收藏價值的「My Melody & Kuromi 麥當勞迷你水晶麻雀」，只需透過麥當勞App以100積分加$468即可換購，更額外附送$40美食禮券，絕對是今個新春最矚目的必儲潮物！

麥當勞My Melody ＆ Kuromi迷你水晶麻雀！粉絲必儲超萌設計

這次推出的限量版「My Melody & Kuromi 麥當勞迷你水晶麻雀」不僅僅是一副麻雀，設計更是相當精緻。整個麻雀套裝收納在一個印有My Melody和Kuromi可愛肖像的專屬麻雀箱內，設計輕巧且方便攜帶及收藏，隨時隨地都能與親朋好友「麥麥開枱」。

麻雀的設計細節更是充滿巧思，將麥當勞的經典元素與Sanrio角色的萌趣特質完美融合。傳統的「索子」牌變成了沾滿茄汁的黃金薯條，玩味十足；「花牌」上則分別印有My Melody配搭著巨無霸、新地、薯條及經典紙袋的圖案；而型格的Kuromi則與薯餅、豬柳蛋漢堡及飲品一同登場。更值得留意的是，「一筒」和「萬子」牌上還悄悄掛上了Kuromi標誌性的蝴蝶結，處處都是驚喜。整副麻雀還會附上骰子及風莊等精美配件，無論是Sanrio的忠實粉絲還是麻雀愛好者，都必定會愛不釋手。

麥當勞My Melody ＆ Kuromi迷你水晶麻雀換購詳情及懶人包

想將這套可愛又別緻的水晶麻雀帶回家，方法非常簡單。顧客只需透過麥當勞App即可輕鬆預訂：