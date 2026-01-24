Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥當勞推 My Melody & Kuromi 迷你水晶麻雀！1方法入手兼享$40美食禮券 即睇換購攻略

飲食
更新時間：12:29 2026-01-24 HKT
發佈時間：12:29 2026-01-24 HKT

麥當勞My Melody ＆ Kuromi 水晶麻雀｜麥當勞又有驚喜！這次與Sanrio的夢幻組合——人氣高企的My Melody與Kuromi攜手合作，在新春為粉絲們獻上一份別出心裁的賀年大禮。隆重宣佈推出極具收藏價值的「My Melody & Kuromi 麥當勞迷你水晶麻雀」，只需透過麥當勞App以100積分加$468即可換購，更額外附送$40美食禮券，絕對是今個新春最矚目的必儲潮物！

麥當勞My Melody ＆ Kuromi迷你水晶麻雀！粉絲必儲超萌設計

這次推出的限量版「My Melody & Kuromi 麥當勞迷你水晶麻雀」不僅僅是一副麻雀，設計更是相當精緻。整個麻雀套裝收納在一個印有My Melody和Kuromi可愛肖像的專屬麻雀箱內，設計輕巧且方便攜帶及收藏，隨時隨地都能與親朋好友「麥麥開枱」。

麻雀的設計細節更是充滿巧思，將麥當勞的經典元素與Sanrio角色的萌趣特質完美融合。傳統的「索子」牌變成了沾滿茄汁的黃金薯條，玩味十足；「花牌」上則分別印有My Melody配搭著巨無霸、新地、薯條及經典紙袋的圖案；而型格的Kuromi則與薯餅、豬柳蛋漢堡及飲品一同登場。更值得留意的是，「一筒」和「萬子」牌上還悄悄掛上了Kuromi標誌性的蝴蝶結，處處都是驚喜。整副麻雀還會附上骰子及風莊等精美配件，無論是Sanrio的忠實粉絲還是麻雀愛好者，都必定會愛不釋手。

麥當勞My Melody ＆ Kuromi迷你水晶麻雀換購詳情及懶人包

想將這套可愛又別緻的水晶麻雀帶回家，方法非常簡單。顧客只需透過麥當勞App即可輕鬆預訂：

  • 換購日期：
    2026年1月26日上午11時起開始

  • 換購方法：
    顧客需透過麥當勞App登入指定網站，以100分會員積分及$468港元即可換購。

  • 優惠內容：
    成功換購即可獲得「My Melody & Kuromi 麥當勞迷你水晶麻雀」一套，並額外獲贈2張$20麥當勞美食禮券（總值$40）。

  • 訂購限制：
    每位麥當勞App會員最多只可訂購2套，數量有限，售完即止。

  • 取貨方式：
    顧客需於訂購時選定取貨餐廳，並在成功訂購後的14天內，親身到已選取的指定餐廳出示確認電郵領取。全港共有40間指定餐廳可供選擇，遍佈港九新界。

  • 注意事項：
    此為限量推廣活動，先到先得。貨品一經出售，恕不設退款或更換。如有任何爭議，MHK Restaurants Limited將保留最終決定權。

 

同場加映：麥當勞限時優惠$1大可樂！招財福堡系列減$3 4至6道菜減最多$8 全部送Melody & Kuromi揮春

 

 

 

 

