諾富特東薈城酒店自助餐買1送2！$265/位起任食椒鹽蝦/黑鱈魚 新春早鳥低至$210

東涌香港諾富特東薈城酒店的餐廳Essence以精緻豐盛的自助餐深受食客歡迎，是親朋好友聚會的熱門選擇。踏入新一年，餐廳與旅遊平台KKday由即日推出震撼快閃優惠，全新「蝦與鱈魚料理」主題自助午晚餐有買1送2及買1送1優惠，低至每位$265，另有農曆新年節慶自助餐，早鳥價$210/位起，絕對是美食愛好者不容錯過的盛事。

1月24日12nn開搶

【KKday 獨家快閃｜買1送1】諾富特東薈城酒店｜Essence 自助餐

>>按此預訂連結<<

東涌諾富特東薈城酒店自助餐買1送2！$265/位起任食

為滿足一眾海鮮迷的味蕾，Essence餐廳推出全新的「蝦與鱈魚料理」主題午市及晚市自助餐，炮製出一系列蝦和鱈魚為主角的創意佳餚。重點推介菜式有香草香脆烤鱈魚、味噌醃製黑鱈魚、海蜆鱈魚濃湯配麵包碗、香脆椒鹽鮮蝦及芒果鮮蝦沙拉配牛油果醬等。自助餐於2月至3月期間推出，有買1送2及買1送1優惠，連加一服務費後低至每位$265起。

【KKday 獨家快閃｜買1送1】諾富特東薈城酒店｜Essence 自助餐

>>按此預訂連結<<

農曆新年自助餐早鳥價登場

為迎接2026年的農曆新年，酒店同步於2月13日至22日期間限時推出「農曆新年節慶自助餐」，讓大家與摯愛親朋共嚐佳節美饌。現已開放預訂的節慶自助餐提供驚喜早鳥優惠，每位低至$210起，性價比極高。節慶菜式充滿濃厚的新年氣氛，如有象徵鴻運當頭的鴻運醬燒大圓蹄、火曈津白燉土雞、明火雞粥燉花膠及大澳海味佛跳牆等，是新春團圓必備美食。

【KKday 獨家優惠｜買1送1】Essence 午市自助餐 ｜買一位成人送一位成人｜額外贈送無限暢飲啤酒汽水 >>按此預訂連結<<

優惠價 : 星期一至五$498/2位，平均$249/位（原價$528/位）（已包括加一服務費）

優惠價 : 星期六至日$880/2位，平均$440/位（原價$1,595/2位）（已包括加一服務費）

優惠價 : 星期六至日$988/3位，平均$329/位（原價$1,936/3 位）（已包括加一服務費）

【KKday 早鳥優惠｜68 折】農曆新年節慶及情人節自助午餐｜ 額外贈送無限暢飲啤酒汽水 >>按此預訂連結<<

優惠價 : 成人$351/位，兒童$210/位，長者$210/位（原價成人$515/位，兒童$308/位，長者$308/位）（已包括加一服務費）*兒童是指3至11歲，長者是指60歲或以上

優惠價 : 成人$629/位，兒童$345/位，長者$345/位（原價成人$922/位，兒童$506/位，長者$506/位）（已包括加一服務費）*兒童是指3至11歲，長者是指60歲或以上

諾富特東薈城酒店自助餐優惠詳情