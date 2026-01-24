花生油/芥花籽油免費派發！一連兩日快閃活動 指定港鐵站送「刀嘜零膽固醇食油」

食油是家庭廚房中的必備品。本地食油品牌「刀嘜」近日推出全新的「高健零反式食油系列」，並舉辦大型快閃活動，一連兩日，在指定港鐵站免費派發200毫升的新系列花生油或芥花籽油，讓大眾親身體驗。即睇派發詳情！

刀嘜大派花生油/芥花籽油 新系列零反式脂肪零膽固醇

刀嘜舉辦大型快閃活動，一連兩日在指定港鐵站免費派發200毫升的新系列花生油或芥花籽油。

隨著健康意識抬頭，「反式脂肪」及「膽固醇」已成為都市人聞之色變的健康殺手。刀嘜推出的「高健零反式食油系列」，主打的「零反式脂肪」及「零膽固醇」兩大優點，從源頭為大眾的心血管健康把關。此系列中的芥花籽油與粟米油，更特別選用「非基因改造」的原材料製成，確保食油純正、天然、無添加，為追求健康煮食的人士提供選擇。

刀嘜免費派發食油快閃活動

想親身體驗刀嘜全新健康食油，絕對不能錯過這次的快閃派發活動，準時到以下地點即可免費領取！

活動內容： 免費派發刀嘜高健零反式食油 (200毫升) 乙支

日期及地點：

1月24日 (星期六): 大圍港鐵站 A 出口

1月25日 (星期日): 黃埔港鐵站 B 出口 / 旺角

活動時間： 下午1時 至 晚上6時 (13:00 - 18:00)

