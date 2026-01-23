麥當勞限時優惠$1大可樂！招財福堡系列減$3 4至6道菜減最多$8 全部送Melody & Kuromi揮春
麥當勞限時優惠！為迎接新春佳節，連鎖快餐店麥當勞再度推出大受歡迎的「Value Monday」優惠活動，當中最引人注目的莫過於是強勢回歸的$1大可樂優惠，以及多款黃金脆薯牛堡系列套餐減$3的優惠，讓食客能以最划算的價錢盡情享受滋味美食，即睇內文優惠詳情！
麥當勞全新限時優惠！$1大可樂+黃金脆薯牛堡套餐減$3
對於快餐愛好者來說，冰涼的汽水絕對是漢堡及薯條的最佳拍檔。麥當勞於2026年首度登場的人氣優惠就有「$1大可樂」，由1月26日起至2月1日，顧客只需在星期一至五11am後惠顧，即可以$1的優惠價加配一杯原價$19.5起的大杯裝可口可樂，更可選可口可樂、無糖可口可樂、雪碧或芬達汽水。
另外，麥當勞App上多款招財福堡系列都有優惠，包括招財牛堡套餐只售$39，而黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、招財雞堡及開運青花椒味雞翼（4 件）$3。若想與親朋好友分享，更可選擇「四道菜滋味套餐減$3」、「新年開運五道菜大大啖套餐減$5」或「盆滿缽滿六道菜大大啖套餐減$8」等多人套餐優惠。更吸引的是，以上每款App優惠都會隨餐附送一套兩款的My Melody & Kuromi聯乘「開運如意封附迷你揮春」，極具收藏價值。
麥當勞「Value Monday 第四週」優惠
適用日期︰1月26日至2月1日
適用地點︰全線分店 >> 按此 <<
資料來源︰McDonald's
