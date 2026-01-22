噴射飛航快閃買一送一！香港往珠海船票低至$100 二月農曆新年適用

珠海船飛優惠｜對於渴望在香港與珠海之間享受一趟便捷、舒適旅程的遊客來說，噴射飛航無疑是一個好選擇。近日噴射飛航更將推出香港至珠海單程船票的「買一送一」快閃優惠，折後人均票價僅需港幣100元，讓雙城探索之旅更加划算！

【噴射飛航珠海船飛優惠】

>>按此預訂<<

噴射飛航珠海船飛優惠 買一送一低至$100/位

噴射飛航推出香港至珠海單程船票的「買一送一」優惠。

噴射飛航設備完善座椅舒適，航程快速，是不少人出遊旅行的首選。今次珠海船飛優惠由旅遊平台 Klook 與噴射飛航合作推出，二人同行由香港往珠海即可獲買一送一優惠，人均低至$100。而且適用日期橫跨1月尾至3月初，適合農曆新年前後或期間安排出遊。

為了讓旅客的出行體驗更加流暢，噴射飛航更全面推行電子化登船流程。乘客在購買後將立即收到附有QR Code的電子憑證。抵達碼頭後，無需再耗費時間排隊換取實體船票，只需輕鬆出示手機上的QR Code，掃描即可直接登船，簡單快捷，大大縮短了登船前的等待時間，也讓行程安排更加靈活。