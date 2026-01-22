Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

噴射飛航快閃買一送一！香港往珠海船票低至$100 二月農曆新年適用

飲食
更新時間：18:36 2026-01-22 HKT
發佈時間：18:36 2026-01-22 HKT

珠海船飛優惠｜對於渴望在香港與珠海之間享受一趟便捷、舒適旅程的遊客來說，噴射飛航無疑是一個好選擇。近日噴射飛航更將推出香港至珠海單程船票的「買一送一」快閃優惠，折後人均票價僅需港幣100元，讓雙城探索之旅更加划算！

噴射飛航珠海船飛優惠
>>按此預訂<<

噴射飛航珠海船飛優惠 買一送一低至$100/位

噴射飛航推出香港至珠海單程船票的「買一送一」優惠。
噴射飛航推出香港至珠海單程船票的「買一送一」優惠。

噴射飛航設備完善座椅舒適，航程快速，是不少人出遊旅行的首選。今次珠海船飛優惠由旅遊平台 Klook 與噴射飛航合作推出，二人同行由香港往珠海即可獲買一送一優惠，人均低至$100。而且適用日期橫跨1月尾至3月初，適合農曆新年前後或期間安排出遊。

為了讓旅客的出行體驗更加流暢，噴射飛航更全面推行電子化登船流程。乘客在購買後將立即收到附有QR Code的電子憑證。抵達碼頭後，無需再耗費時間排隊換取實體船票，只需輕鬆出示手機上的QR Code，掃描即可直接登船，簡單快捷，大大縮短了登船前的等待時間，也讓行程安排更加靈活。

噴射飛航珠海船飛優惠
>>按此預訂<<

  • 優惠內容： 香港（港島）至珠海單程直航經濟艙船票，買一送一

  • 震撼價格： 只需HK$200（兩張），平均每人僅HK$100（原價HK$400）

  • 開售日期： 2026年1月23日 晚上9時起

  • 適用日期： 2026年1月24日至3月5日

  • 登船提示： 建議乘客於出發前30分鐘抵達碼頭辦理登船手續，確保有充足時間完成文件檢查。

  • 家庭友善： 不足一歲的嬰兒可免費搭乘（不佔座位）；船上同時提供兒童椅，並方便嬰兒車及輪椅使用者。

  • 條款細則： 船票一經確認，即可當天購買當天使用。船期或會因應季節及公眾假期作出調整，出行前請留意官方公布。

 

同場加映：長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠

 

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
01:22
大棋盤即時點評｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
6小時前
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
13小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
6小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
6小時前
91歲羅蘭3日前缺席胡楓生日近況曝光 約一男星歎茶似「母子」 去年攙扶龍婆出席喪禮
91歲羅蘭3日前缺席胡楓生日近況曝光 約一男星歎茶似「母子」 去年攙扶龍婆出席喪禮
影視圈
7小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
8小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
影視圈
6小時前
四眼惡女巴士車尾發難 聲稱被摸喪罵男子 一原因全車乘客竟唔幫｜Juicy叮
四眼惡女巴士車尾發難 聲稱被摸喪罵男子 一原因全車乘客竟唔幫｜Juicy叮
時事熱話
4小時前