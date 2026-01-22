噴射飛航快閃買一送一！香港往珠海船票低至$100 二月農曆新年適用
更新時間：18:36 2026-01-22 HKT
珠海船飛優惠｜對於渴望在香港與珠海之間享受一趟便捷、舒適旅程的遊客來說，噴射飛航無疑是一個好選擇。近日噴射飛航更將推出香港至珠海單程船票的「買一送一」快閃優惠，折後人均票價僅需港幣100元，讓雙城探索之旅更加划算！
噴射飛航珠海船飛優惠 買一送一低至$100/位
噴射飛航設備完善座椅舒適，航程快速，是不少人出遊旅行的首選。今次珠海船飛優惠由旅遊平台 Klook 與噴射飛航合作推出，二人同行由香港往珠海即可獲買一送一優惠，人均低至$100。而且適用日期橫跨1月尾至3月初，適合農曆新年前後或期間安排出遊。
為了讓旅客的出行體驗更加流暢，噴射飛航更全面推行電子化登船流程。乘客在購買後將立即收到附有QR Code的電子憑證。抵達碼頭後，無需再耗費時間排隊換取實體船票，只需輕鬆出示手機上的QR Code，掃描即可直接登船，簡單快捷，大大縮短了登船前的等待時間，也讓行程安排更加靈活。
-
優惠內容： 香港（港島）至珠海單程直航經濟艙船票，買一送一
-
震撼價格： 只需HK$200（兩張），平均每人僅HK$100（原價HK$400）
-
開售日期： 2026年1月23日 晚上9時起
-
適用日期： 2026年1月24日至3月5日
-
登船提示： 建議乘客於出發前30分鐘抵達碼頭辦理登船手續，確保有充足時間完成文件檢查。
-
家庭友善： 不足一歲的嬰兒可免費搭乘（不佔座位）；船上同時提供兒童椅，並方便嬰兒車及輪椅使用者。
-
條款細則： 船票一經確認，即可當天購買當天使用。船期或會因應季節及公眾假期作出調整，出行前請留意官方公布。
