農曆新年自助餐優惠！沙田帝都酒店買一送一 人均$259起任食海鮮/刺身/美國極黑牛

位於沙田的帝都酒店，其下的柏麗廳向來是區內備受歡迎的自助餐熱點，以其豐富多樣的國際美食和舒適的用餐環境，深受食客喜愛。最近，KKday獨家推出限時快閃優惠，讓饕客能以「買一送一」的震撼價格，品嚐柏麗廳兩大主題自助餐，人均消費低至港幣$259起，便能無限品嚐「美國極黑牛鐵板燒」，或升級享受「長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴」，而且農曆新年期間同樣有折，絕對是美食愛好者不容錯過的盛事！

【沙田帝都酒店自助餐買一送一】

>>按此預訂<<

沙田帝都酒店自助餐優惠 極致黑牛鐵板燒饗宴

對於鍾情於頂級牛肉的食客，「美國極黑牛鐵板燒」主題自助餐絕對是首選。此優惠的一大亮點，是即叫即製的美國極黑牛鐵板燒，廚師在開放式鐵板上將豐腴的極黑牛扒煎至恰到好處，肉香四溢，口感軟嫩多汁。除了主角極黑牛，自助餐桌上還陳列著各式環球海鮮及新鮮刺身，從鮮甜的蝦隻到肥美的三文魚，應有盡有。此外，餐廳亦提供滋補暖胃的養生燉湯，為這場盛宴增添一份暖意。甜品環節同樣出色，無限量供應的Mövenpick雪糕、口感濃郁的傳情達意心太軟（朱古力熔岩蛋糕）及香滑的牛乳布甸，為您的用餐體驗畫上完美句號。

豪華升級體驗！任食長腳蟹/龍蝦/日本和牛

如果想追求更上一層樓的奢華享受，「長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴」自助晚餐將是您的不二之選。此方案在包含前述所有美食的基礎上，進行了華麗升級。海鮮控可在此盡情享用堆積如山的鮮甜長腳蟹和即開生蠔，每位食客更可獲贈一份鮮味十足的龍蝦。而盛宴的主角日本和牛，則以多種烹調方式呈現，無論是香氣逼人的鐵板和牛、肉汁豐富的燒和牛、入口即化的火炙和牛壽司，還是惹味的鐵板和牛漢堡，總有一款能觸動您的味蕾。配合無限暢飲的汽水及果汁，讓這場海陸盛宴更添完滿。

餐廳： 沙田帝都酒店柏麗廳 (La Scala, Royal Park Hotel)

地址： 沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓

預訂日期： 2026年1月21日中午12:00 至 1月27日晚上23:59

用餐日期： 2026年1月22日 至 2月28日

優惠方案詳情：

「美國極黑牛鐵板燒」週末自助午餐 (買一送一): HK$518/兩位 (人均HK$259)

「美國極黑牛鐵板燒」週末自助晚餐 (買一送一): HK$578/兩位 (人均HK$289)

「長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴」自助晚餐 (買一送一): 星期一至四: HK$688/兩位 (人均HK$344) 星期五至日、公眾假期及前夕: HK$728/兩位 (人均HK$364)



條款及細則： 現場另收原價加一服務費。優惠適用於新年及情人節。更多詳情請參考預訂網頁。