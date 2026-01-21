Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖快餐限時優惠！大派$5優惠券 歎暖胃生滾鯇魚腩魚湯粥

飲食
更新時間：16:10 2026-01-21 HKT
發佈時間：16:10 2026-01-21 HKT

天氣轉涼，沒有什麼比一碗熱騰騰的生滾粥更暖心暖胃。近日「一粥麵」特別推出了一項結合趣味與美食的社交媒體活動，只需參與簡單的遊戲，即可贏取$5電子優惠券，輕鬆品嚐其招牌的鮮濃魚湯粥系列，絕對是冬日裡的暖心之選！

一粥麵解鎖鮮味！$5折扣品嚐濃郁魚湯粥

「一粥麵」推出社交媒體活動，只需參與簡單的遊戲，即可贏取$5電子優惠券。
「一粥麵」推出社交媒體活動，只需參與簡單的遊戲，即可贏取$5電子優惠券。

「一粥麵」本次優惠的主角——「最鮮魚湯粥系列」，是為冬天而設的美味。此系列粥品的靈魂在於其湯底，選用新鮮魚骨熬製，將魚肉的精華與鮮甜融入湯中。經過細火慢煮，粥體口感綿滑細膩，配上嫩滑的鮮鯇魚腩，鮮味在口中迸發，帶來濃濃的滿足感。除了原味的「鮮鯇魚腩粥」，更有搭配甘香豬潤的「鮮鯇魚腩豬潤粥」，以及口感彈牙的「鮮鯇魚腩鯪魚球粥」，為食客提供多元化的味覺享受。現在透過優惠活動，以更實惠的價格就能品嚐到這份用心製作的鮮味，實在不容錯過。

輕鬆2步贏取優惠 

想要領取這份$5折扣優惠非常簡單，只需動動手指，跟隨以下步驟，即可輕鬆為您的下一餐省錢！

一粥麵 Emoji 估魚湯粥系列名有獎遊戲

  • 參與平台：「一粥麵」 Facebook 官方專頁 >>按此<<

  • 活動玩法

    1. 追蹤 (Follow)「一粥麵」Facebook 專頁並對相關活動貼文按讚 (Like)。

    2. 於貼文留言區，回答圖中 Emoji 所代表的六個字「最鮮魚湯粥系列」名稱。

    3. 成功估中答案，即可獲贈$5電子優惠券一張，結帳時於分店出示即可使用。

  • 活動截止日期：2026年2月15日（星期日）晚上11時59分

  • 優惠券使用期限：由即日起至2026年2月16日

  • 優惠詳情：於正價時段惠顧「鮮鯇魚腩粥」、「鮮鯇魚腩豬潤粥」或「鮮鯇魚腩鯪魚球粥」，即可享$5折扣。

重要條款及細則

  • 此優惠券不適用於加$2升級魚湯粥之粥品。

  • 香港站、機場及屯門醫院分店不適用此優惠。

  • 優惠不可與其他推廣活動或折扣共同使用，亦不可兌換成現金。

  • 每張訂單僅限使用此優惠一次。

  • 此優惠不適用於手機點餐、自助點餐機或任何網上外賣平台。

  • 所有產品供應需視乎各分店的實際情況而定。

  • 如有任何爭議，「一粥麵」保留最終決定權。

  • 所有相關圖片僅供參考。

 

2大連鎖快餐優惠 美心MX/大家樂

1. 美心MX $32起港式早餐

美心MX推出$32「是日靚粥」配酥脆油炸鬼套餐，還提供了多款點心加配選項，打造豐富組合。除基本粥＋油炸鬼餐外，只需$3起，即可升級至香煎蘿蔔糕或港式燒賣套餐，CP值極高。此外，早餐系列還有腸粉可供選擇，嫩滑的腸粉配上特製的醬汁，是另一款不容錯過的美味。

2. 大家樂 $49五指毛桃雞

大家樂推出$49「五指毛桃雞」外賣優惠。此雞重達一斤，採用藥食同源的五指毛桃烹調，帶有獨特椰香，滋味與功效兼備。優惠期由1月6日至2月2日，下午3時後供應。顧客還可額外加配滷水小食、白飯、糖水或葡撻，是豐富的晚餐選擇。

 

資料來源：一粥麵大家樂 Café de Coral美心MX (Maxim's MX)

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
00:46
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
社會
6小時前
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
投資理財
2026-01-20 06:00 HKT
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
18小時前
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
20小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
影視圈
7小時前
「最美混血港姐」驚揭患婦科病需終生服藥 脫髮偏頭痛纏身體會要愛護身體：生命太短暫了
「最美混血港姐」驚揭患婦科病需終生服藥 脫髮偏頭痛纏身體會要愛護身體：生命太短暫了
影視圈
6小時前
$250深圳食牛得「7成飽」 港男呻笨：又話深圳食飯平既？網民揭真相：只因北上唔識「呢樣嘢」｜Juicy叮
$250深圳食牛得「7成飽」 港男呻笨：又話深圳食飯平既？網民揭真相：只因北上唔識「呢樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前