連鎖快餐限時優惠！大派$5優惠券 歎暖胃生滾鯇魚腩魚湯粥

天氣轉涼，沒有什麼比一碗熱騰騰的生滾粥更暖心暖胃。近日「一粥麵」特別推出了一項結合趣味與美食的社交媒體活動，只需參與簡單的遊戲，即可贏取$5電子優惠券，輕鬆品嚐其招牌的鮮濃魚湯粥系列，絕對是冬日裡的暖心之選！

「一粥麵」本次優惠的主角——「最鮮魚湯粥系列」，是為冬天而設的美味。此系列粥品的靈魂在於其湯底，選用新鮮魚骨熬製，將魚肉的精華與鮮甜融入湯中。經過細火慢煮，粥體口感綿滑細膩，配上嫩滑的鮮鯇魚腩，鮮味在口中迸發，帶來濃濃的滿足感。除了原味的「鮮鯇魚腩粥」，更有搭配甘香豬潤的「鮮鯇魚腩豬潤粥」，以及口感彈牙的「鮮鯇魚腩鯪魚球粥」，為食客提供多元化的味覺享受。現在透過優惠活動，以更實惠的價格就能品嚐到這份用心製作的鮮味，實在不容錯過。

輕鬆2步贏取優惠

想要領取這份$5折扣優惠非常簡單，只需動動手指，跟隨以下步驟，即可輕鬆為您的下一餐省錢！

一粥麵 Emoji 估魚湯粥系列名有獎遊戲

參與平台 ：「一粥麵」 Facebook 官方專頁 >>按此<<

活動玩法 ： 追蹤 (Follow)「一粥麵」Facebook 專頁並對相關活動貼文按讚 (Like)。 於貼文留言區，回答圖中 Emoji 所代表的六個字「最鮮魚湯粥系列」名稱。 成功估中答案，即可獲贈$5電子優惠券一張，結帳時於分店出示即可使用。

活動截止日期 ：2026年2月15日（星期日）晚上11時59分

優惠券使用期限 ：由即日起至2026年2月16日

優惠詳情：於正價時段惠顧「鮮鯇魚腩粥」、「鮮鯇魚腩豬潤粥」或「鮮鯇魚腩鯪魚球粥」，即可享$5折扣。

重要條款及細則：

此優惠券不適用於加$2升級魚湯粥之粥品。

香港站、機場及屯門醫院分店不適用此優惠。

優惠不可與其他推廣活動或折扣共同使用，亦不可兌換成現金。

每張訂單僅限使用此優惠一次。

此優惠不適用於手機點餐、自助點餐機或任何網上外賣平台。

所有產品供應需視乎各分店的實際情況而定。

如有任何爭議，「一粥麵」保留最終決定權。

所有相關圖片僅供參考。

2大連鎖快餐優惠 美心MX/大家樂

1. 美心MX $32起港式早餐

美心MX推出$32「是日靚粥」配酥脆油炸鬼套餐，還提供了多款點心加配選項，打造豐富組合。除基本粥＋油炸鬼餐外，只需$3起，即可升級至香煎蘿蔔糕或港式燒賣套餐，CP值極高。此外，早餐系列還有腸粉可供選擇，嫩滑的腸粉配上特製的醬汁，是另一款不容錯過的美味。

2. 大家樂 $49五指毛桃雞

大家樂推出$49「五指毛桃雞」外賣優惠。此雞重達一斤，採用藥食同源的五指毛桃烹調，帶有獨特椰香，滋味與功效兼備。優惠期由1月6日至2月2日，下午3時後供應。顧客還可額外加配滷水小食、白飯、糖水或葡撻，是豐富的晚餐選擇。

資料來源：一粥麵、大家樂 Café de Coral、美心MX (Maxim's MX)