旺角老牌餅家阿姐對麵包打噴嚏 旅遊KOL買菠蘿包照食狂讚 網民震驚：咁都仲食得落？

飲食
更新時間：14:35 2026-01-21 HKT
發佈時間：14:35 2026-01-21 HKT

有海外旅遊KOL日前拍攝短片介紹一間位於旺角的老牌餅家，意外紀錄店員在店內向麵包打噴嚏！雖然該KOL曾表示「不知會否生病」，卻不避嫌照吃下菠蘿包，更大讚價廉物美，惟網民的目光都紛紛放在餅家店員的衛生問題上，對於KOL舉動表示不解：「咁都仲食得落？」詳情即看下文！

海外KOL拍片幫襯旺角老牌餅家 意外紀錄店員對麵包打噴嚏？

近日有網民轉載1位海外旅遊KOL的介紹短片，發文表示：「咁樣打乞嗤落啲包度真係多謝晒」。依片中所見，該海外旅遊KOL介紹一家位於旺角的老牌餅家，並向店員了解哪款麵包是「Number 1」（最好）。惟該店員卻不停打噴嚏，先是以手臂遮掩，及後再向擺放麵包的方向打噴嚏，而現場所有包點都未見有使用物品遮蓋。

該旅遊KOL買來價值$5的菠蘿包，在街頭試食時大啖咬一口，先指店員態度友善（the lady was very friendly），不過其後又指「雖然她在店內不停地打噴嚏，我不知道自己會否生病（but she was sneezing all over the place, I don’t know if I’ll get sick）。」該旅遊KOL其後亦有表示菠蘿包味道好，價錢便宜，更評價10分滿分的話會值9分。

網民不解：咁樣噴仲可以食？

不少網民對餅家店員向麵包打噴嚏表示震驚，「咪話唔撐香港小店，邊度撐得落」、「好污糟」、「這是『乞嗤包』」，亦有人不解為何該旅遊KOL明知店員狂打噴嚏都仍會試食該餅家的包點，「咁都仲食得落」、「咁樣噴仲可以食」。

文：TF

資料及圖片來源：threads

