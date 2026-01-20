Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖快餐激抵二人餐！$138歎大蝦咕嚕肉+脆魚片海蜆煲 再送滋補燉湯

飲食
更新時間：15:41 2026-01-20 HKT
發佈時間：15:41 2026-01-20 HKT

大快活優惠｜為迎接馬年，大快活驚喜推出一系列新春限定美食及精品，其中最矚目的莫過於晚市限定的「富貴迎春二人餐」，僅以$138即可享受包括海鮮粉絲煲在內的豐盛晚餐，性價比極高！

大快活「富貴迎春二人餐」 晚市限定海鮮＋燉湯滋補過年

大快活晚市時段推出「富貴迎春二人餐」。
大快活晚市時段推出「富貴迎春二人餐」。

對於追求豐富晚餐的情侶或二人家庭來說，大快活晚市時段推出的「富貴迎春二人餐」絕對是誠意之選。套餐主角是熱氣騰騰的「脆魚片海蜆粉絲煲」，金黃香脆的魚片搭配鮮甜的海蜆與吸滿湯汁精華的粉絲，滋味無窮。另一道菜式為經典港式風味的「菠蘿大蝦咕嚕肉」，大蝦爽口彈牙，與酸甜開胃的咕嚕肉相得益彰，非常下飯。套餐還貼心配備兩客養生燉湯及白飯，讓顧客在寒冷天氣中感受窩心暖意。

茶市必試外脆內軟黃金包 APP會員再享$3折扣

下午茶時段有驚喜「新春黃金包」。
下午茶時段有驚喜「新春黃金包」。

下午茶時段同樣有驚喜，大快活推出了寓意吉祥的「新春黃金包」。這款包點外層炸至金黃酥脆，內裡包裹著鹹香鮮美的吞拿魚餡料，一口咬下，外脆內軟的口感讓人一試難忘。套餐僅由港幣$33起，即可配搭辣味薯角及餐飲。若您是大快活手機APP的會員，惠顧此套餐更可額外享受$3折扣優惠，是輕鬆下午茶點的不二之選。

團年飯首選 $519起歎豐盛新春盆菜

團年聚餐當然少不了傳統盆菜。
團年聚餐當然少不了傳統盆菜。

團年聚餐當然少不了傳統盆菜。大快活亦準備了適合6人或12人份量的「新春盆菜」，薈萃多款上乘食材，是圍爐聚餐的絕佳選擇。大快活APP會員更可憑專享優惠價，以$519（原價$569）的價格購買6人份盆菜，而12人份量也只需$948（原價$998）。此外，凡訂購盆菜產品滿$650，即可免費獲贈價值$200的「團圓快活優惠券」，讓您與摯愛親朋盡享多重優惠。

大快活新春優惠詳情

優惠一：富貴迎春二人餐

  • 供應時段： 晚市

  • 優惠價： 港幣$138

  • 套餐內容： 脆魚片海蜆粉絲煲、菠蘿大蝦咕嚕肉、白飯兩客及是日燉湯兩客。

優惠二：新春黃金包套餐

  • 供應時段： 茶市

  • 套餐價： 港幣$33起

  • 會員專享： 大快活APP會員憑電子優惠券可享$3折扣。

優惠三：新春盆菜

  • APP會員價：6人份量$519 (原價$569)；12人份量$948 (原價$998)。

  • 額外獎賞： 惠顧盆菜滿$650即送$200「團圓快活優惠券」

條款及細則： 以上優惠及菜式供應視乎各分店實際情況而定，數量有限，售完即止。詳情請參閱店內宣傳品或向分店職員查詢。

 

2大連鎖快餐優惠 美心MX/大家樂

1. 美心MX $32起港式早餐

美心MX推出$32「是日靚粥」配酥脆油炸鬼套餐，還提供了多款點心加配選項，打造豐富組合。除基本粥＋油炸鬼餐外，只需$3起，即可升級至香煎蘿蔔糕或港式燒賣套餐，CP值極高。此外，早餐系列還有腸粉可供選擇，嫩滑的腸粉配上特製的醬汁，是另一款不容錯過的美味。

2. 大家樂 $49五指毛桃雞

大家樂推出$49「五指毛桃雞」外賣優惠。此雞重達一斤，採用藥食同源的五指毛桃烹調，帶有獨特椰香，滋味與功效兼備。優惠期由1月6日至2月2日，下午3時後供應。顧客還可額外加配滷水小食、白飯、糖水或葡撻，是豐富的晚餐選擇。

 

資料來源：大快活 Fairwood大家樂 Café de Coral美心MX (Maxim's MX)

 

 

