塔斯曼尼亞車厘子2026｜澳洲43度South/紅寶石/金袋鼠/紐西蘭1885平過上年！即睇最新價錢+品種 果欄檔主推介黑盒：今年好hit

塔斯曼尼亞車厘子2026｜澳洲塔斯曼尼亞出產的車厘子（Tasmanian Cherries/塔斯車厘子）近年是最受港人歡迎的賀年水果之一，其當造期為每年12月至翌年2月，正好橫跨農曆新年，無論是送禮或自家享用都極為得體。「漢森果園43度」（Hansen Orchards 43° South）、「T.R 紅寶石」及「金袋鼠」，均是市面上備受追捧的塔斯曼尼亞車厘子品牌，在味道和價格上各有特色。面對眾多品牌和產地，應如何選擇？要怎樣才能挑選到爽脆、香甜又多汁的優質品種？在選購過程中又有哪些地方需要注意，以免買到仿冒品？我們特別請來油麻地果欄的專家，為大家提供專業的選購貼士。

塔斯曼尼亞車厘子2026最新優惠價格！果欄金袋鼠低至$200/盒

塔斯曼尼亞車厘子的價格，按品種、大小及品牌而定。 （資料圖片）

被譽為「水果界LV」的塔斯曼尼亞車厘子，向來是農曆新年送禮的尊貴之選。其價格根據產地、品種及品牌等而定，每年僅一季的收成更顯其矜貴。車厘子的尺寸更是釐定價格的關鍵，從常見的28mm到特大的36mm以上，尺寸越大，價格越高。一般而言，一盒2公斤的塔斯曼尼亞車厘子售價介乎$450至$900。

不過，果欄名店「欄之選」負責人竣皓表示，受經濟環境影響，今年的車厘子價格比往年更為相宜，「大家消費能力差咗，去貨無以前咁多，就變相市面全部貨都平晒」。以港人最熟悉的塔斯曼尼亞車厘子品牌「金袋鼠」為例，竣皓表示今年一盒1kg可以低至$200也有交易。

塔斯曼尼亞車厘子2026市價參考

以下為部分熱門車厘子品牌於訪問當日的參考價格：

品牌 規格 約售 金袋鼠 (塔斯曼尼亞) 1kg (30mm+) $200 - $230 金袋鼠 (塔斯曼尼亞) 2kg (32mm+) $500 43° South (塔斯曼尼亞) 2kg (30mm+) $520 1885 (紐西蘭) 1kg (32mm+) $200 - $230

註：另一備受歡迎的塔斯曼尼亞品牌T.R紅寶石及紐西蘭品牌1881，於訪問當日尚未到貨。

車厘子的價格會隨著市場變化而有所不同。簡單來說，買的人少，價格就自然會實惠一些。竣皓透露，平日到訪果欄的顧客較少，車厘子的價格通常會更為划算，是選購的好時機；而到了週末，人流增多，價格也可能會稍微調高。

新年臨近價格或將上漲

另外，雖然車厘子是送禮的熱門選擇，但今年的農曆新年比較晚，到時候可能已經過了塔斯曼尼亞車厘子的最佳收成季節，市面上的選擇或許會變少。在貨源減少但節日需求增加的情況下，預計越臨近新年，價格上升的機會就越大，每盒車厘子的加幅或達數十元。

塔斯曼尼亞車厘子大熱品牌｜澳洲43度South/紅寶石/金袋鼠/紐西蘭1885/1881

車厘子選購指南：塔斯曼尼亞三大知名品牌

要數香港人最喜愛的車厘子，來自塔斯曼尼亞的可以說是數一數二。其中，有三個品牌最為人熟悉，分別是「金袋鼠」（Reid Fruits Gold Kangaroo）、「43度」（Hansen Orchards 43° South），以及「T.R 紅寶石」或稱「紅鑽石」（T.R Tasman Ruby）。這幾款都是市場上備受歡迎的選擇。

金袋鼠車厘子（Reid Fruits Gold Kangaroo）

「金袋鼠」是個歷史悠久的品牌，其農場位於塔斯曼尼亞南部的德文特河谷 (Derwent Valley)，至今已有超過160年歷史。這款車厘子的最大優點是其口感，入口特別爽脆。不過如果比較味道的甜度，「金袋鼠」則可能稍遜於另一品牌「43度」車厘子。

T.R 紅寶石車厘子 ／紅鑽石車厘子（T.R Tasman Ruby）

「T.R 紅寶石」（或稱「紅鑽石」）車厘子，由世代經營的 Lucaston Park Orchards 農場所出產。這款車厘子的特別之處，在於它兼具了爽脆的口感和香甜的味道，可以說集合了「金袋鼠」和「43度」這兩大品牌的優點。果欄老闆竣皓也給予其極高評價，他認為：「對於懂得品嚐的食家來說，選擇『紅寶石』是最佳決定。它屬於最高級的品牌，也是作為賀年禮品的首選。」

漢森果園 43度（Hansen Orchards 43° South）

「43度」車厘子由漢森果園（Hansen Orchards）出產，其獨特的品牌名稱，源於果園正好位於南緯43度的地理位置。「43度」車厘子最大的賣點，在於其份外香甜多汁的味道。同時，它的口感也相當不錯，質地堅實，不會軟腍，口感「硬淨」。

漢森果園 1887（Hansen Orchards 1887）

「1887」其實是「43度 South」的支線品牌，兩者同樣由漢森果園公司出品，亦一樣有推出Lapin、Regina等不同品種。由於「1887」定位為副線，品質上會比正線的「43度 South」稍為次一級。不過，其優點是價格會相對便宜一點，對於精打細算的市民來說，是一個相當受歡迎的實惠選擇。

Ｗandin Valley Farms

除了上述幾個知名品牌，還有一款名為「Wandin」的塔斯曼尼亞車厘子，在香港的市面上也相當常見。雖然它在香港的名氣，可能不及「金袋鼠」、「T.R 紅寶石」和「43度」，但這款由 Wandin Valley Farms 農場所出產的車厘子，在內地卻非常出名，深受當地人歡迎。

「Wandin」品牌主要出產的品種被稱為「Late Lapin」，其特點是果核會比較大，但果肉同樣結實飽滿，味道方面則是甜中帶一點微酸，風味相當獨特。

紐西蘭車厘子：J & P Turner 1885/McIntosh Orchard 1881

除了上述來自塔斯曼尼亞的出品外，近年來紐西蘭出產的車厘子也逐漸佔據了重要的位置，成為備受矚目的新選擇。在眾多紐西蘭品牌中，有兩款在香港市面上最為常見，分別是「J & P Turner 1885」以及「McIntosh Orchard 1881」。

紐西蘭車厘子 J&P Turner 1885

紐西蘭車厘子的一大優點，是其果身硬度足夠，質感非常堅實，拿在手上能感覺到份量十足，而且表面富有光澤，賣相吸引。

以「J&P Turner 1885」這個品牌為例，它出產的車厘子品種中，有不少是香港人喜愛的「Lapin」。更重要的是，相比起塔斯曼尼亞車厘子，紐西蘭車厘子的價格通常會更加實惠，對於想品嚐優質車厘子但又注重價錢的市民來說，是一個比較容易負擔的入門選擇。

紐西蘭車厘子 McIntosh Orchard 1881

「McIntosh Orchard 1881」是另一款在果欄常見的紐西蘭車厘子品牌。這個品牌的出產的車厘子入口爽脆，並帶有獨特的清香。此品牌推出的「34+」包裝顆粒巨大，對於追求大顆果實的市民來說，是個不錯的選擇。

神秘黑盒金袋鼠？ 超大粒40mm塔斯曼尼亞車厘子

黑盒版車厘子可以說是「金袋鼠」車厘子中的「貴族」，只有尺寸達到34ｍｍ或以上的特大車厘子，才有資格被放入黑盒中出售。（「欄之選」fb圖片）

除了市面上常見的金色盒裝車厘子，今年黑盒包裝的「金袋鼠」塔斯曼尼亞車厘子似乎也隨處可見。這種黑盒版車厘子，可以說是「金袋鼠」車厘子中的「貴族」。因為只有尺寸達到34ｍｍ、36ｍｍ，甚至40ｍｍ的特大車厘子，才有資格被放入黑盒中出售，顆顆碩大，品質上乘。

果欄老闆竣皓解釋，在過往，這種黑盒版的車厘子來貨量較少，市場上並不普遍，所以較少機會見到。但他指出：「今年黑盒版比以往更hit（受歡迎），所以周圍都有得賣，大家都有機會試到。」

當然，尺寸越大的塔斯曼尼亞車厘子，價格自然也越高。以一盒2kg、尺寸達34mm以上的黑盒版金袋鼠車厘子為例，售價大約在$800-$1000之間。

塔斯曼尼亞車厘子2026新品種Tamara！港人最愛Lapin今年或「偏酸」？

塔斯曼尼亞車厘子分成很多不同品種，收成時間和品質各有不同。其中一款名為「Lapin」的品種，由於味道特別香甜，向來是香港人的熱門選擇。不過，果欄老闆竣皓就提醒，今年的車厘子貨期與往年大不相同，顯得相當混亂。例如，在過往通常較遲收成的「Lapin」品種，今年竟然成為第一批抵港的車厘子。他更指出，目前到港的批次中，只有少數的品質合格，其餘大部分都出現果身軟腍、果肉偏白、入口帶酸等問題，推斷是種植時日照或養分不足所致。

除此之外，今年市面上出現了一款名為「Tamara」的新興品種，為一眾車厘子愛好者帶來不少新鮮感，可惜曇花一現，一盒難求。因此，他建議在選購時與其執著於品種，更應該留意車厘子本身的品質。最重要的是要選擇果身堅挺結實的車厘子，因為「貨靚比品種更重要，要留意該批車厘子果身是否硬淨，腍身的都不值錢。」



1. 2026最新塔斯曼尼亞車厘子品種 - Tamara

今年，市場上出現了一款來自塔斯曼尼亞「金袋鼠」品牌的「TAMARA」新品種車厘子，因其獨特的品質和稀有性而引起關注。「TAMARA」車厘子的口感爽脆，果味濃郁，甜度也恰到好處。不過，這個新品種的供應量非常有限。它在市場上短暫亮相後，近日已難覓其蹤。因為稀有反而激發了許多塔斯曼尼亞車厘子愛好者的好奇心，希望能一嚐其滋味。

2. 港人最愛塔斯曼尼亞車厘子品種 - Lapin

要數近年最受香港人歡迎的車厘子品種，非「Lapin」莫屬。它的收成期一般在車厘子季的較後段，以果實碩大、水份充足、外皮薄而味道極甜見稱，因此成為許多人的首選。不過果欄老闆透露，今年 Lapin 車厘子的品質可能不及往年穩定，大家在選購時不妨多加留意。

3. 「心形」塔斯曼尼亞車厘子 - Regina

「Regina」收成時間比廣為人知的 Lapin 要晚一些，是其中一款備受果欄買手推薦的優質選擇。它的外型相當有辨識度，果實呈現可愛的心形，而連接果實的果椗（即果柄）也比較長。在口感和味道方面，Regina 的果肉飽滿厚實，咬下去既爽且脆，水份非常充足，味道偏向香甜，車厘子味亦十分濃郁。

4. 果欄買手推介車厘子品種 - Kordia

除了 Regina 之外，果欄買手還會推薦另一款名為「Kordia」的優質品種。Kordia 的味道與 Regina 有點相似，雖然它的爽脆程度可能不及 Lapin，果皮也略厚一點，但其最大的特色是擁有最為濃郁的車厘子風味，適合追求極致果味的人士。不過，想要品嚐到 Kordia 並不容易。它的收成期非常短，大約只有一個月左右，因此市場供應也相對稀少。如果您在市面上看到它，就要好好把握機會了。

5. 2026年農曆年留意車厘子品種 - Sweet Heart

由於新年的日子較遲，屆時正值當造期的品種可能會相對減少。不過大家不用擔心，因為另一款名為「Sweet Heart」的車厘子或會是屆時市場上的主流，更容易購買得到。Sweet Heart 車厘子的外表色澤亮麗，果實堅硬結實，顏色會比其他品種稍為淺紅。至於味道方面，它的甜度會比港人熟悉的 Lapin 略為清淡一些，適合喜歡清新果味的朋友。

6. 塔斯曼尼亞車厘子品種 - Santina

在眾多車厘子品種中，「Santina」也擁有不少忠實的支持者。它的甜度相當不錯，口感軟硬恰到好處，不會過硬或過軟。Santina 最獨特的標記，就是它從果皮、果肉以至果汁都呈現深邃的紅色，色澤非常誘人，是另一款值得留意的優質選擇。

陰招 「溝貨」賣假塔斯曼尼亞車厘子！？果欄檔主教路6招防騙

果欄名店「欄之選」負責人竣皓透露，市場上會有一些不良商家「撈車厘子」，即俗稱「溝貨」，將較為平價的車厘子，混進貴價的塔斯曼尼亞車厘子包裝盒中出售，藉此賺取當中的差價。竣皓進一步解釋，混雜的情況主要有兩種。一種是將等級較低的塔斯曼尼亞車厘子，與高級的混在一起；另一種更常見的手法，是將價格便宜一截的智利車厘子，混進塔斯曼尼亞車厘子的盒內，魚目混珠。大家在購買時，務必小心提防。

塔斯曼尼亞車厘子點樣揀？即睇防騙 6 招↓↓

1. 提防「半盒裝」陷阱 選老實店家

傳統上，進口車厘子多以原箱或散裝形式出售。然而，近年市面出現了「半盒裝」的銷售方式。果欄店主提醒，這種做法可能隱藏陷阱。不良商家有機會在分裝過程中短斤缺兩，或將品質較次的車厘子混入出售。為保障自己，建議市民光顧經營已久、信譽良好的水果店，購買原裝或信譽好的散裝車厘子會更有保障。

2. 觀察外表光澤 避免黏手貨色

挑選車厘子時，關鍵在於其外表的光澤感，而非顏色的深淺。優質新鮮的車厘子表面應乾爽亮麗，彷彿會反光。假如觸摸時感到黏膩，如同蘋果上了一層蠟，這在行內被稱為「印手」，代表車厘子已過於成熟，糖分開始滲出，品質並非最佳。

3. 輕按感受果肉 揀選結實口感

新鮮的車厘子果肉應該是堅實而有彈性。選購時用手指輕輕按壓果實，如果感覺結實、硬淨，就代表品質良好。相反，若一按下去就感到軟腍，即表示車厘子可能已擺放過久，不夠新鮮了。

4. 檢查果實完整度 提防破損劣品

在運輸和處理過程中，一整盒車厘子裡出現一兩顆有輕微裂口或破損，屬正常現象。但如果發現盒中大部分果實都有破裂、撞傷的情況，購買前便要三思，因為可能會影響其保存期限和口感。

5. 細看車厘子果椗 新鮮度一目了然

車厘子頂部的果椗（即果莖）是判斷新鮮度的重要指標。新鮮車厘子的果椗必定是翠綠色。除了觀察整體顏色，也要特別留意果椗與果實相連的底部，若已開始變灰、變黑甚至快要脫落，就意味著這批車厘子已不新鮮。

6. 親口試食最實際 小心貨不對辦

觀察過後，最直接的檢驗方法始終是親口品嚐。果欄店主分享，若顧客有心購買，大部分商家都不會拒絕讓客人試吃一顆。但關鍵在於，試吃後應堅持購買試吃過的那一盒，以防有商家讓顧客品嚐優質貨，卻在最後將另一批品質較差的貨品賣出，造成「貨不對辦」的情況。

塔斯曼尼亞車厘子防偽特徵

在選購「金袋鼠」車厘子時，可以透過包裝盒上的一些細節來分辨真偽。正貨「金袋鼠」車厘子的包裝盒右上角，會貼有一個防偽商標。此外，盒子內部亦會附有一個二維碼（QR code），用手機掃描後，便能即時查閱該批塔斯曼尼亞車厘子的相關資料。為加強防偽，此商標和二維碼的設計每年都會更新，而舊有的二維碼亦會隨之失效。

早年海關曾檢獲大批冒牌 43° South 塔斯曼尼亞車厘子，當時亦有數招教導市民分真偽：

包裝盒上的防偽標籤，真貨每盒有獨立產品編號，不會重複。 打開盒後，載着車厘子的包裝袋，真貨印有出產農莊的標誌，假貨沒有印出產農莊的標誌。 真假貨售價差很多，假貨售價為正貨價約7成半。

油麻地果欄名店「欄之選」負責人竣皓