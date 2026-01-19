連鎖快餐店早餐優惠！$32歎暖胃靚粥配油炸鬼 $3起加配蘿蔔糕/燒賣

美心MX 推出全新的早餐系列，主打暖胃粥品，配上香脆可口的油炸鬼，為大家在寒冷的早晨帶來一份溫暖。這次的推廣活動價格吸引，粥餐低至$32起，更有多款經典港式點心可供加配，讓您的早餐更添豐富！

美心MX港式早餐優惠 $32起暖胃靚粥+油炸鬼套餐

美心MX推出「是日靚粥」+油炸鬼早餐優惠。

天氣清涼，一碗熱騰騰的粥品無疑是早餐的最佳選擇。美心MX推出的「是日靚粥」，粥底綿滑口感細膩，暖心又暖胃。而這次早餐的另一亮點，就是全新推出的「酥脆油炸鬼」。這款細油炸鬼份量恰到好處，適合一人享用，既能品嚐到油炸鬼的香脆，又不必擔心過於油膩。將金黃酥脆的油炸鬼浸入溫熱的粥中，讓其吸收粥的精華，每一口都是經典的港式風味。

美心MX還提供了多款點心加配選項，打造豐富早餐。除基本粥＋油炸鬼餐外，只需$3起，即可升級至香煎蘿蔔糕或港式燒賣套餐，CP值極高。此外，早餐系列還有腸粉可供選擇，嫩滑的腸粉配上特製的醬汁，是另一款不容錯過的美味。

美心MX港式早餐優惠

是日靚粥．細油炸鬼．茶/咖啡 ：$32起

是日靚粥．蘿蔔糕(1件) ．細油炸鬼．茶/咖啡 ：$35起

是日靚粥．燒賣(4粒)．細油炸鬼．茶/咖啡 ：$37起

是日腸粉(2條)．蘿蔔糕(2件)．細油炸鬼．茶/咖啡：$34起

備註：

全線美心MX分店早市供應 (大會堂及西九龍站分店除外)。

數量有限，售完即止。

優惠條款及細則請參閱店內宣傳物料。

相片只供參考。

