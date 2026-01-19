特色懷舊酒樓殺入港島！新張酬賓一律計小點／叉燒瀨低至$19.8 4個月連開3間靠1秘訣？

近年香港掀起一股懷舊熱潮，主打復古港式風情的食肆深受歡迎。當中，稻香集團旗下的「龍珠酒樓」自旺角店開幕以來，便憑藉其獨特的70年代裝潢和懷舊點心車，成為城中熱話。如今，這股飲茶熱潮正式吹到港島東，全新分店即將進駐杏花新城，並帶來開幕限定的點心、小菜折扣優惠，勢必成為區內家庭客和年輕人最新的飲茶聚腳點！

龍珠酒樓重現70年代茶樓風情 新店殺入杏花新城

霓虹燈招牌 推車仔點心$33.8/兩籠

龍珠酒樓首店去年10月在旺角開幕，憑藉其一絲不苟的懷舊細節，瞬間爆紅。該店不僅掛上標誌性的復古霓虹燈招牌，還有「大龍鳳」禮堂及和藹可親的「壽星公」壁畫，營造出如電影場景般的氛圍，絕對是拍照打卡的絕佳背景。加上點心姐姐們推著滿載美食的懷舊點心車穿梭往來，那份親切的叫賣聲，是現代連鎖酒樓難以尋回的飲茶體驗。

首店大獲成功，品牌迅速擴張，在佐敦開設第2分店。不足4個月，第3分店即將殺入港島，選址杏花邨杏花新城，令不少食客大為期待。

龍珠酒樓開幕優惠！叉燒瀨$19.8/小菜低至$48

除了環境滿分，龍珠酒樓的點心選擇同樣沒有讓人失望。參考旺角分店的價格，點心紙上的選擇由$19.8起，價格親民，卻能品嚐到多款現今已較為罕見的傳統手工點心，包括古法炸芋角、蛋花大菜糕、鬆化牡丹酥等等。杏花新城新店的點心價格雖然尚未公開，但已預告會大做開幕優惠，所有點心一律以小點計。另外午市及下午茶時間更有＄19.8一碗的「火雞大哥叉燒瀨」，相當吸引。

晚市優惠同樣精彩，以兩款矜貴海鮮作主打：波士頓龍蝦伊麵僅售$188，清蒸東星斑則為$168，價格甚有誠意。凡惠顧以上任何一款，更可以$48的震撼價加配多款小菜，包括馬友蒸花豚肉、銀山花鳳凰等。整個優惠組合豐富，性價比極高。

龍珠酒樓（杏花新城分店）開幕詳情