港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟

不少人都喜歡吃金奇異果，勝在含豐富維他命C，可增強抵抗力，但原來於不同季節購買金奇異果，品質或有天淵之別。有網民日前於超市購買金奇異果後，發現其品質與平日水準相差甚遠，大感失望，懷疑超市賣「下欄貨」，事件引發網民熱烈討論。

超市購金奇異果「好酸好硬」！港男鬧爆超市賣「下欄貨」

日前，有網民在社交平台上分享，指在連鎖超市購買了Zespri金奇異果，滿心歡喜卻換來一場失望的體驗。網民於帖文中抱怨，指這些「意大利製金奇異果好X難食」，而且「擺極都唔熟，好酸好硬，口感極差」，與平時香甜多汁的印象截然不同，並怒斥各超市「唔好再賣啲下欄嘢俾我哋」。

帖文一出，引來大批「苦主」共鳴，並分享類似經歷。有網民形容曾經購買意大利產的奇異果，但「勁耐都唔熟，皺晒皮都唔林又唔甜」，有人更稱「剝皮嘅時候已經覺得好奇怪，勁硬」，入口更是又酸又澀，「完全唔知食緊咩新種生果」，有網民更大呻「食完個胃都唔舒服」。

資深果商︰意大利品質比紐西蘭差

《星島頭條》記者就此事向資深果商「林記水果」負責人林先生查詢，他解釋指，網民購買到的是產自意大利的金奇異果，而大多數甜的

金奇異果是來自紐西蘭，產季主要在年中。而產季過後，為滿足市場需求，即每年12月至3月，便會轉由意大利、法國等地區種植及供應，但品質始終「與紐西蘭比較會較差」。

對於來自不同產地的金奇異果，品質會有天淵之別，有網民亦表示有共鳴及震驚，「我依家先知同一個label會有唔同產地」、「唔怪得最近嗰啲咁難食，原來意大利」；不過，有經常買菜的人就指，並非只有超市才會賣來自意大利的貨，「普通街巿都係賣呢啲貨，又貴又唔好食」。

供應商Zespri親回覆 建議1方法催熟

另外，記者亦有就此事向生產商Zespri查詢，獲回覆表示，「香港現時供應的陽光金果主要來自紐西蘭及意大利」，紐西蘭產一般會於每年3月至12月供應，而意大利產則多於1月至2月發售；廠方亦指一直是與合資格果農合作，並採用全球統一的品質管理系統，以確保品質及一致性。

而對於網民買到的金奇異果又酸又硬，廠方則解釋：「由於奇異果屬天然農作物，每一批次及每顆果實的成熟程度或會略有差異」，並建議如發現奇異果較硬身，可與香蕉或蘋果同放保鮮袋中，利用水果成熟時自然釋放的乙烯氣體，令奇異果加速成熟。

資料來源︰johnnyhoyin@Threads、Zespri Kiwifruit HK